ARLINGTON, Va., 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Consumer Technology Association (CTA), Eigentümerin und Produzentin der CES, begrüßt Robert Kyncl, CEO der Warner Music Group (WMG), als Hauptredner auf der CES 2027. Kyncl wird seine Keynote-Rede am 1. Januar halten. 6 um 14 Uhr im Palazzo Ballroom im Venetian, womit er als erster Musikindustrie-Führer die Keynote auf dem weltweit wichtigsten Technologie-Event hielt. Diese Keynote signalisiert den Wandel von WMG zu einem zukunftsweisenden Unternehmen, das Künstler und Songwriter weltweit schützt und stärkt, durch eine Kombination aus firmeneigener, branchenführender Technologie und strategischen Partnerschaften mit Plattformen, die KI-gestützte Produkte auf den Markt bringen, die es Fans ermöglichen, auf neue Weise mit Musik zu interagieren.

Kyncl wird in der ersten offiziellen CES-Keynote eines Musikunternehmensführers einen Ausblick auf das nächste Kapitel der Musikproduktion und Interaktivität geben.

„Die CES ist der Ort, an dem Branchen zusammenkommen, um zu zeigen, wie die Technologie die Zukunft prägt", sagte Kinsey Fabrizio, Präsidentin und CEO der CTA. „Musik ist ein so wichtiger Bestandteil unserer Kultur und überschneidet sich zunehmend mit der Technologie. Ich freue mich sehr, Robert Kyncl auf der CES-Keynote-Bühne begrüßen zu dürfen, um zu erörtern, wie Innovation neue Möglichkeiten für Künstler, Kreative und die Branche schaffen kann, wobei die menschliche Kreativität im Mittelpunkt steht."

WMG ist ein globales Musikunternehmen, das Künstler, Songwriter, Unternehmer und Technologie zusammenbringt, um die Unterhaltungskultur weltweit zu prägen. Im Jahr 2026 nahm das TIME Magazine die Warner Music Group in die Liste der TIME100 einflussreichsten Unternehmen auf und würdigte damit ihren Ansatz im Umgang mit KI sowie ihre Bemühungen, Künstler und Songwriter zu schützen und ihnen den Nutzen der technologischen Transformation der Musikindustrie zu ermöglichen.

„Wir waren an vorderster Front bei der Entwicklung, Lizenzierung und Anwendung von Technologien, um die menschliche Kunstfertigkeit zu fördern und die Möglichkeiten für Künstler, Songwriter und Fans zu erweitern", sagte Kyncl. „Die CES ist das Epizentrum globaler Innovation, und ich freue mich darauf, auf der Bühne zu stehen und zu zeigen, wie wir die Zukunft der Musik gestalten."