SANTIAGO, Chile, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Liste The 50 Best Vineyards 2026 wurde heute Abend in Santiago, Chile, vorgestellt, wobei Schloss Johannisberg im Rheingau, Deutschland, zum The World's Best Vineyard 2026 gekürt wurde. Schloss Johannisberg, das sich von No.2 im Jahr 2025 nach oben gearbeitet hat, ist ein historisches Weingut, das für seine lange Tradition im Rieslinganbau und sein jahrhundertelanges Weinbauerbe bekannt ist. Besucher können das Schlossgelände und die historischen Keller besichtigen, darunter die berühmte „Bibliotheca Subterranea".

Die vollständige Liste 1-50 finden Sie hier.

Bodegas Ysios in der spanischen Rioja belegte No.2, und Montes im chilenischen Colchagua-Tal wurde auf No.3 eingestuft und zum The Best Vineyard in South America gekürt, gesponsert von Latam Airlines.

Rikki Tidball, Geschäftsführende Direktorin für Auszeichnungen & Rankings von The 50 Best Vineyards, sagt: „Schloss Johannisberg ist ein wahrhaft verdienter Sieger auf No.1, der Weinbautradition mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft verbindet. Das diesjährige Ranking verdeutlicht die unglaubliche Vielfalt an Weintourismus-Erlebnissen weltweit – von historischen Weingütern und Ikonen der Branche bis hin zu aufregenden neuen Reisezielen und aufstrebenden Stars."

Zu den weiteren regionalen Preisträgern zählen Creation in Walker Bay, Südafrika, auf No.5, das als The Best Vineyard in Africa ausgezeichnet wurde; Château Kefraya im libanesischen Bekaa-Tal auf No.18, das zum The Best Vineyard in the Middle East gekürt wurde; sowie Jordan Vineyard & Winery im Alexandra Valley, Kalifornien, auf No.27, das als The Best Vineyard in North America gewürdigt wurde.

Champagne Taittinger in Champagne, Frankreich erhielt den von Lexus gesponserten Highest Climber Award, nachdem es 39 Plätze auf No.11 aufgestiegen war. Der Highest New Entry Award ging unterdessen an Vasse Felix in Margaret River, Australien, das auf No.17 der Rangliste einstieg und gleichzeitig zum The Best Vineyard in Australasia gekürt wurde.

Die Organisation The 50 Best Vineyards hat ihren ersten One to Watch Award ins Leben gerufen, gesponsert von Grupo Liderazgo, und zeichnet damit das Weingut Aya Estate im bulgarischen Struma-Tal aus. Der SevenRooms Icon Award wurde ebenfalls in diesem Jahr eingeführt und posthum an Michel Rolland verliehen, in Anerkennung seines Beitrags zum Weintourismus.

Die vollständigen Ergebnisse und die Preisträger können über die Website und die Social-Media-Kanäle von The 50 Best Vineyards eingesehen werden.

Medienzentrum:

https://mediacentre.the50.com/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/schloss-johannisberg-wird-zum-the-worlds-best-vineyard-2026-gekurt--die-liste-the-50-best-vineyards-wird-veroffentlicht-302944623.html