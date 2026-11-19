KOFU, Japan, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Präfekturregierung von Yamanashi veranstaltete vom 19. bis 21. Oktober den Fuji Hydrogen Summit 2026, der Vertreter von Regierungen, Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten aus 10 Ländern, darunter Japan, zusammenbrachte.

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Offizielle Website: https://www.fuji-hydrogen-summit2026.com/

Die Präfektur Yamanashi, am Fuße des Berges Fuji gelegen, fördert die praktische Nutzung von Wasserstoff in der gesamten Gesellschaft, von seiner Produktion mit erneuerbarer Energie bis hin zu seiner Verwendung durch Unternehmen und andere Organisationen.

Die weltweite Energieversorgung stützt sich in hohem Maße auf unterirdische Ressourcen wie Erdöl und Erdgas. Wasserstoffproduktionstechnologien, die erneuerbare Energien und Wasser nutzen, werden neue Möglichkeiten für die Energieerzeugung schaffen, die auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind.

Forscher auf dem Gebiet der Wasserstoffforschung, Wirtschaftsvertreter und Regierungsbeamte, darunter Susumu Kitagawa, Distinguished Professor an der Universität Kyoto und Gewinner des Nobelpreises für Chemie 2025, diskutierten auf dem Gipfeltreffen über die Verwirklichung einer Wasserstoffgesellschaft. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die praktische Nutzung von Wasserstoff die Optimierung der gesamten Lieferkette erfordert, anstatt die einzelnen Phasen der Produktion, Lagerung, des Transports und der Nutzung separat zu betrachten.

Auf Grundlage dieser Diskussionen verkündete die Präfekturregierung von Yamanashi die „Fuji-Wasserstoff-Erklärung 2026", in der drei wichtige Beiträge hervorgehoben wurden: Austausch von Erkenntnissen aus der Wasserstoffimplementierung, Förderung der Humanressourcen und Unterstützung der Einführung von Wasserstoff in verschiedenen Regionen. Darin wurde auch zu einer Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene aufgerufen, um eine „Gesellschaft der gemeinsamen Ressourcengestaltung" zu verwirklichen, in der jede Region ihre eigenen Ressourcen schafft und teilt und sich gegenseitig unterstützt.

Fuji-Wasserstofferklärung 2026:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202611109783-O1-B6W471Ts.pdf

Kommentar des Gouverneurs von Yamanashi, Kotaro Nagasaki:

„Unser Ziel ist der Übergang von einer ‚Zivilisation, die um Ressourcen konkurriert' zu einer ‚Zivilisation, die Ressourcen gemeinsam schafft'. Sonne, Wasser und Wind sind in jeder Region vorhanden. Energie wird künftig nicht mehr davon abhängen, ‚wo wir sie gewinnen', sondern davon, ‚wie geschickt wir sie produzieren', wodurch auch für Regionen ohne unterirdische Ressourcen gleiche Chancen geschaffen werden. Die Präfekturregierung Yamanashi wird die im Rahmen der Wasserstoffnutzung gewonnenen Erkenntnisse – von der Produktion bis zur Anwendung – mit Menschen in Japan und im Ausland teilen und zu Initiativen beitragen, die auf die Entwicklung von Humanressourcen und die praktische Nutzung von Wasserstoff abzielen."

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