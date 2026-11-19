BERLIN, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- RayNeo, ein weltweit führender Anbieter von Augmented-Reality-Brillen (AR) und tragbaren Displays für Endverbraucher, hat heute sein Black-Friday-Aktionsprogramm für Europa angekündigt, das Rabatte auf alle XR-Brillen und Smart Glasses umfasst. Laut internen Unternehmensangaben startet das Unternehmen mit kumulierten weltweiten Lieferungen von über einer Million Einheiten in die Weihnachtssaison.

Das europäische Sortiment wird vom RayNeo GT und dem Flaggschiff RayNeo GT Max angeführt, die den Verbrauchern immersive Spiel- und Unterhaltungserlebnisse auf großen Bildschirmen zu speziellen Feiertagspreisen bieten. RayNeo GT bietet natives 3DoF-Tracking für ein immersives Seherlebnis, während GT Max ein vielseitiges virtuelles Bildschirmerlebnis für Spiele und Unterhaltung bietet. Die RayNeo iO Smart Glasses runden das Angebot ab und bringen KI-Unterstützung in den Alltag. Dank Sonderangeboten für die Feiertage haben europäische Verbraucher noch mehr Möglichkeiten, die tragbare Technologie des Unternehmens zu entdecken.

Bis zu 267 Zoll vor Ihren Augen – GT Max übertrifft selbst die größten Gaming-Monitore.

Der RayNeo GT Max bietet einen 267-Zoll virtuellen Gaming-Bildschirm bei 100% Skalierung, der auf bis zu 307 Zoll vergrößert werden kann. Ein Sichtfeld von 59° und Micro-OLED-Displays mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz ermöglichen ein immersives Großbilderlebnis in einem tragbaren Formfaktor.

GT Max wird von der Peacock Optical Engine 3.0 Max angetrieben und kombiniert natives 3DoF Spatial Tracking mit einem Vier-Lautsprecher-System mit Audio-Tuning von Bang & Olufsen. Es verbindet sich mit kompatiblen PCs und Laptops, tragbaren Spielgeräten wie Steam Deck und ROG Ally, Nintendo Switch und Switch 2 über JoyDock sowie PS5 und anderen HDMI-basierten Konsolen über einen HDMI-Adapter und bietet so ein immersives visuelles und akustisches Erlebnis für eine breite Palette von Spielkonfigurationen.