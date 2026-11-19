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Die Annahme, dass der Stahl einfach „durchgeglüht“ wird und an Festigkeit verliert, trifft so nicht zu. Die Raketenstruktur erreicht beim Wiedereintritt gar nicht erst die kritischen Temperaturen, die zu einer dauerhaften Gefügeveränderung oder einem Festigkeitsverlust des Metalls führen würden.

Stattdessen kombiniert das Unternehmen Hitzeschilde, Wiedereintritts-Bremsmanöver und ein engmaschiges Qualitätsmonitoring, um Struktur und Material gesund zu halten. Dabei unterscheidet sich die Technik stark zwischen den beiden Raketentypen von SpaceX.

1. Warum der Stahl nicht „durchgeglüht“ wird

Austenitischer Edelstahl (Starship). Das Starship besteht aus einer speziellen 304L-Edelstahllegierung. Dieser Stahl behält bis etwa 700 °C einen Großteil seiner strukturellen Festigkeit und schmilzt erst bei rund 1.400 °C. Zudem wird er durch tiefkalten Treibstoff (flüssiges Methan und Sauerstoff) extrem abgekühlt, was die Grundfestigkeit des Materials vor und während des Fluges sogar erhöht. Keramik-Hitzeschild (Starship). Die Bauchseite des Starships, die beim Wiedereintritt aus dem Orbit bis zu 1.650 °C heißem Plasma ausgesetzt ist, wird durch rund 18.000 sechseckige Keramikkacheln und darunterliegende Isoliermatten geschützt. Der Stahl selbst bleibt dadurch im sicheren Temperaturbereich unterhalb der kritischen Glühgrenze. Aluminium-Lithium & Bremszündung (Falcon 9). Die bewährte Falcon-9-Stufe besteht gar nicht aus Stahl, sondern aus einer Aluminium-Lithium-Legierung (die bereits ab ca. 175 °C kritisch weich würde). Sie kehrt aber nicht aus dem Orbit zurück, sondern nur aus einer suborbitalen Flugbahn. Zudem zündet sie vor dem Eintritt in die dichtere Atmosphäre ihre Triebwerke für einen Entry Burn, um die Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren und die Reibungshitze gering zu halten.

2. Qualitätsmonitoring und Inspektion

Um sicherzustellen, dass keine unbemerkten Hitzeschäden oder Materialermüdungen auftreten, setzt SpaceX auf ein mehrstufiges Überwachungssystem:

Echtzeit-Telemetrie im Flug. Sowohl Falcon 9 als auch Starship sind mit unzähligen Temperatursensoren (Thermoelementen) und Dehnungsmessstreifen unter der Außenhaut ausgestattet. Löst sich beim Starship eine Hitzeschutzkachel, registrieren interne Sensoren sofort lokale Temperaturspitzen und funken diese Daten per Starlink an die Bodenkontrolle. Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (NDT). Nach der Landung werden kritische Strukturen regelmäßig mittels Ultraschall, Röntgen und Wirbelstromprüfungen untersucht. So spüren Ingenieure selbst mikroskopisch kleine Haarrisse oder thermische Ermüdungen auf, bevor das Material versagt. Druck- und Belastungstests. Vor weiteren Einsätzen werden die Tanks wiederholt unter Druck gesetzt, um die strukturelle Integrität der Schweißnähte zu verifizieren.

3. Austausch, Verschleiß und Recycling

Nicht jedes Bauteil hält ewig, weshalb SpaceX klar zwischen langlebiger Hauptstruktur und Verschleißteilen trennt:

Hauptstruktur (Tank & Rumpf). Der eigentliche Rumpf und die Tanks sind auf Dutzende bis hin zu 100 Flügen ausgelegt und werden bei normalem Verlauf nicht ausgetauscht, sondern nur gereinigt und geprüft. Verschleißteile (Triebwerke & Hitzeschutz). Komponenten mit extremer thermischer oder mechanischer Belastung – wie Hitzeschutzkacheln, Dichtungen in den Triebwerken oder ablative Schutzbeschichtungen am Heck – werden bei Bedarf gezielt ausgetauscht. Ausmusterung. Zeigt das Qualitätsmonitoring bei einem Booster oder einer Stufe nach vielen Flügen doch strukturelle Ermüdung oder Verzug durch Hitze, wird die Stufe ausgemustert und für Bodentests genutzt oder verschrottet, um die Rohstoffe zu recyceln.

Da KI Fehler machen kann, solltest du die Antworten überprüfen



