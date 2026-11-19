KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt sich am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) mit der Frage, gegen wen sich eine Klage wegen möglicher Impfschäden nach einer Corona-Schutzimpfung richten muss. Das höchste deutsche Zivilgericht verhandelt in Karlsruhe über die Revision eines Mannes, der die Bundesrepublik Deutschland wegen mutmaßlicher Fehler bei der Impfung verklagt hat. Ob am Donnerstag schon ein Urteil fällt, ist unklar.

Der Kläger hatte sich im Januar 2022 von seinem Hausarzt zum dritten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Er sagt, er sei vor der Impfung nicht ausreichend aufgeklärt worden und ihm sei infolgedessen ein Gesundheitsschaden entstanden. Er will vom Bund unter anderem mindestens 150.000 Euro Schmerzensgeld. In den Vorinstanzen hatte seine Klage aber keinen Erfolg.