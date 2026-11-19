Computerspiel GTA 6 wird verfügbar
- GTA 6 erscheint am Donnerstag um Mitternacht Ortszeit
- Vorbesteller konnten die großen Dateien vorab laden
- Nach rund 13 Jahren ist die Spannung besonders groß
BERLIN (dpa-AFX) - Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende: Um Mitternacht Ortszeit am Donnerstag ist "Grand Theft Auto VI" verfügbar. Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um gleich loslegen zu können, wenn es so weit ist. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb ist die Spannung groß. Von GTA 6 wird erwartet, dass es die größte Entertainment-Veröffentlichung werden kann. Das Spiel ist zunächst nur auf Sonys Playstation-Konsolen und Microsofts Xbox verfügbar./so/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Take-Two Interactive Software Aktie
Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 508,3 auf Nasdaq (19. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Take-Two Interactive Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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