NEW YORK, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- iFLYTEK kündigt Black Friday Angebote für seine AINOTE AI Notizbücher an, die papierähnliches Schreiben, Sprachaufzeichnung und KI-gestützte Organisation kombinieren. Zum Sortiment gehört auch das AINOTE 2, das von Guinness World Records als dünnstes E-Ink-Tablet der Welt anerkannt wurde und Nutzern hilft, Ideen und Gespräche festzuhalten und diese dann in klare nächste Schritte umzusetzen.

Black Friday Angebote

Vom 19. bis 30. können Kunden im iFLYTEK Official Store bei folgenden Artikeln sparen:

iFLYTEK AINOTE 2 : $519 , reduziert von $649, Ersparnis 20% . Geschäft: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2

, reduziert von $649, Ersparnis . Geschäft: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2 iFLYTEK AINOTE Air 2: $399 , reduziert von $499, Sie sparen 20% . Geschäft: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2

, reduziert von $499, Sie sparen . Geschäft: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2 AINOTE Air2 mit schwarzer Schutzhülle : $407, reduziert von $555, Sie sparen 25%. Geschäft: https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-air-2?sku=18067724371545786032222470

Kunden können außerdem diese zusätzlichen Vorteile genießen:

Beim Kauf eines AINOTE-Produkts im Rahmen der Aktion erhalten Sie außerdem kostenlose Ersatzspitzen.

Gewinnen Sie Ihre Bestellung zurück

Im Rahmen seiner Black Friday-Aktion wählt iFLYTEK nach dem Zufallsprinzip drei berechtigte Bestellungen aus, die während der Kampagne aufgegeben wurden, und erstattet ihnen den Kaufpreis. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Teilnahmevoraussetzungen finden Sie unter https://store.iflytek.com/pages/terms-and-conditions-of-black-friday-sales.

Vertraute Handschrift, nützlichere Besprechungsnotizen

AINOTE 2 vereint handgeschriebene Notizen und aufgezeichnete Gespräche. Die Nutzer können während der Aufzeichnung der Diskussion ihre eigenen Ideen und Prioritäten notieren und anschließend Handschrift und Sprache in bearbeitbaren Text umwandeln. KI-generierte Zusammenfassungen bündeln die wichtigsten Punkte, Entscheidungen und nächsten Schritte, während Kalenderfunktionen den Nutzern helfen, diese auch umzusetzen.

Das strukturierte E-Ink-Display, die Schreibverzögerung von 20 ms und der druckempfindliche Stift sorgen für ein vertrautes, papierähnliches Schreibgefühl. Handschriftliche Notizen bleiben mit der Audio-Timeline verknüpft, wodurch es einfacher wird, den Kontext einer Notiz nachzuvollziehen, anstatt sich nur auf eine Zusammenfassung zu verlassen.

AINOTE wurde für Fachleute entwickelt, die das Schreiben von Hand bevorzugen, aber regelmäßig Besprechungen, Interviews oder Kundengespräche führen. Es verbindet die Freiheit von Stift und Papier mit Werkzeugen zum Überprüfen, Organisieren und Umsetzen von Informationen.

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