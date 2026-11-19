Dies ermögliche es der Ukraine, militärische Produktionsstätten und andere legitime militärische Ziele weit hinter den Frontlinien anzugreifen. Großbritannien werde zudem wichtige maritime Drohnen sowie Logistik- und Aufklärungsdrohnen bauen und liefern, damit die Ukraine ihre Truppen an der Front versorgen könne, teilte die britische Regierung mit.

LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat vor dem heutigen Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin weitere Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Das Paket im Wert von 260 Millionen Pfund (umgerechnet rund 312 Millionen Euro) umfasse mehr als 1.000 Langstrecken-Angriffsdrohnen, teilte die Downing Street vor der Ankunft des britischen Premierministers Andy Burnham in der deutschen Hauptstadt mit.

Burnham: Sind so "geeint wie eh und je"



Großbritannien werde "alles in seiner Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass sich die Ukraine gegen Russlands Angriffswellen und die systematischen Schläge gegen kritische nationale Infrastruktur verteidigen kann", sagte Burnham. "Bei der Koalition der Willigen werden die Freunde und Partner der Ukraine deutlich machen, dass unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen wird und wir so geeint wie eh und je sind, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern."

Die Briten gehören in dem Krieg zu den größten Unterstützern der Ukraine. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Millionensummen für die wirtschaftliche und militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes zugesagt worden - Ende Oktober etwa ein Zehn-Milliarden-Pfund-Paket (rund zwölf Milliarden Euro)./mj/DP/zb



