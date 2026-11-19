Das macht Sony und der neue Supertrend KI, die KI :





Sony ist stark in das KI-Geschäft involviert und betreibt KI-Forschung in fast allen seiner Unternehmensbereiche.

Der Konzern entwickelt eigene Technologien und geht strategische Partnerschaften ein,

um seine Position im Bereich der künstlichen Intelligenz auszubauen.





Die Aktivitäten umfassen folgende Kernbereiche:

** Unternehmensweite Allianzen: Sony hat sich mit anderen japanischen Großkonzernen (darunter SoftBank, NEC und Honda) zusammengeschlossen,

um groß angelegte KI-Modelle für die heimische Wirtschaft zu entwickeln.





** PlayStation & Spieleentwicklung: Künstliche Intelligenz wird zunehmend in den PlayStation-Studios eingesetzt, um die Entwicklung von Videospielen effizienter und ambitionierter zu gestalten.





** Unterhaltung & Musik: Mit Sony AI wurde eine eigene Forschungsabteilung gegründet, die KI-Technologien vorantreibt. Ein Fokus liegt hierbei auf der Erkennung und Lizenzierung von Urheberrechten in KI-generierter Musik sowie dem Abschluss von Verträgen mit KI-Musik-Startups.





** Film & Produktion: Sony Pictures erforscht KI-Methoden, um die Produktionszeiten und -kosten für Kino- und Fernsehfilme zu senken .





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