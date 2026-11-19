Meta legt neue Aktienstruktur auf Eis
- Meta setzt neue Aktienstruktur nach Streit vorerst aus
- Zusatzaktien sollten Zuckerbergs Stimmrecht sichern
- Meta setzt Ausgabe während des Gerichtsverfahrens aus
MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta hat die von Chef Mark Zuckerberg durchgesetzte neue Aktienstruktur nach einem Streit mit Aktionären vorerst auf Eis gelegt. Nach dem Plan sollte zu jeder aktuellen Meta-Aktie ein zusätzliches Papier ohne Stimmrechte ausgestellt werden. Zuckerberg boxte den Plan vor einigen Wochen durch, um Aktien verkaufen zu können, ohne seine Kontrolle über das Unternehmen aufzuweichen.
Auslöser war die damals noch drohende Milliardärs-Abgabe im US-Bundesstaat Kalifornien gewesen. Diese wurde von den Wählern aber Anfang November abgelehnt. Bei der Steuer sollten alle Bewohner mit einem Milliardenvermögen einmalig fünf Prozent davon abgeben müssen.
Zuckerberg hätte Aktien verkaufen müssen, um an genug Bargeld für die Begleichung der Steuerschuld zu kommen - und das hätte bei der aktuellen Struktur seinen Stimmrechtsanteil reduziert. Der Facebook-Gründer hält rund 60 Prozent der Stimmrechte, was ihm die Kontrolle über das Unternehmen sichert. Zuckerberg hatte mit dem Wegzug aus Kalifornien gedroht, um seinen Willen durchzusetzen, wie aus einer Mitteilung des Meta-Verwaltungsrates hervorging.
Mehrere Aktionäre zogen gegen das Vorhaben vor Gericht im Bundesstaat Delaware, wo Meta formell seinen Sitz hat. Der Konzern erklärte sich nun laut einem Gerichtsdokument bereit, für die Dauer des Rechtsstreits von der Ausgabe der Aktien abzusehen. Sie hätten nach bisheriger Planung Mitte Januar ausgegeben werden sollen.
Zuckerbergs Vermögen wird von der Nachrichtenagentur und dem Finanzdatenanbieter Bloomberg aktuell auf 219 Milliarden Dollar geschätzt - umgerechnet rund 200 Milliarden Euro./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 616,4 auf Nasdaq (19. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 848,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 770,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 940,00USD was eine Bandbreite von +24,92 %/+52,50 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Bei Meta wird das gleiche passieren wie bei Alphabet, MS und heute AMZ. Die Capex senden das Papier erst nach unten. Überrascht wird nach einem Jahr dann festgestellt, dass sich das Invest doch lohnen könnte. Dann explodiert so ein Schwergewicht mit 15% und mehr. Wahnsinn.