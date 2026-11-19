SHENZHEN (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) für mehr Zusammenarbeit geworben. Die Staaten der Region müssten Handelshemmnisse abbauen und ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen, sagte Xi vor den Staats- und Regierungschefs in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Auch bei Künstlicher Intelligenz und beim Austausch von Daten brauche es mehr Zusammenarbeit.

Zuvor kamen Xi, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sowie Teilnehmer anderer Staaten zu einem Gruppenfoto zusammen. In Shenzhen treffen sich in dieser Woche die Apec-Mitglieder, die China in diesem Jahr als Gastgeberland empfängt.