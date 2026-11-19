BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie fordert die Koalition auf, zentrale Energiereformen nicht zu "verwässern". Es bleibe entscheidend, mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und dem Netzpaket die Kosten des Stromsystems strukturell zu senken, sagte Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, der Deutschen Presse-Agentur. "Genau diese Reform droht auf den letzten Metern verwässert zu werden." Die Koalition müsse jetzt Kurs halten. "Systemkosten runter statt Förderkosten hoch."

Die Beibehaltung der Förderung für Photovoltaik-Kleinanlagen und eine Ausweitung der Biogasförderung würden die Kosten wieder nach oben statt nach unten treiben, so Lösch. "Union und SPD dürfen das Reformpaket nicht mit Einzelinteressen überladen und damit den eigenen Anspruch konterkarieren, die Energiewende bezahlbarer zu machen."