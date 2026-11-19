Höchstes Windrad der Welt geht offiziell an den Start
- Weltweit höchstes Windrad in Schipkau startet Betrieb
- Der 365 Meter hohe Turm kostet 25 Millionen Euro
- Gicon plant später 100 Anlagen in ganz Deutschland
SCHIPKAU (dpa-AFX) - Das höchste Windrad der Welt in Schipkau in Brandenburg wird am Donnerstag (15.00 Uhr) offiziell in Betrieb gehen. Der sogenannte Höhenwindturm des Unternehmens Gicon aus Dresden ist 365 Meter hoch - also nur drei Meter niedriger als der Berliner Fernsehturm. Das Riesen-Windrad in der Lausitz wurde von der Bundesagentur für Sprunginnovationen beauftragt und finanziert.
Der Höhenwindturm soll künftig in einem kleinen Windpark getestet und in den Markt gebracht werden. In einem weiteren Schritt sollen laut Gicon später 100 Anlagen in Deutschland entstehen. Der Bau kostete demnach 25 Millionen Euro. Die 3,8 Megawatt-Anlage erreichte im September ihre endgültige Höhe. Der riesige Windturm kann laut Gicon den doppelten Energieertrag einer konventionellen Windenergieanlage erzielen./vr/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
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