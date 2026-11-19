Donnerstag IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf
- IG Metall ruft Bayerns Firmen zu Warnstreiks auf
- Audi und BMW sind von den Warnstreiks betroffen
- IG Metall verlangt fünf Prozent statt 1,3 Prozent
INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat für Freitag in mehreren Firmen Bayerns zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist unter anderem das Audi-Werk in Ingolstadt. Den Anfang für die auf 24 Stunden befristeten Warnstreiks sollen bereits am späten Donnerstagabend die Beschäftigten von BMW in München-Milbertshofen machen, teilte die Gewerkschaft in München mit. In der nächsten Woche soll ein weiterer Dax-Konzern folgen.
Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern vor, ihr Angebot von einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um fünf Prozent. Bei 1,3 Prozent müssten die Beschäftigten reale Verluste einstecken, argumentiert die Gewerkschaft.
Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien vom Tisch gewischt worden sei. Die jüngste Tarifrunde in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Die Arbeitgeber bliesen in dieser Tarifrunde zum Angriff auf die Tarifverträge, kritisierte der Audi-Betriebsrat. Sie stellten Tarifverträge und Errungenschaften infrage, versuchten Tarifstandards wie die 35-Stunden-Woche zu kippen, wollten Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Verhandlungsmasse machen und Regelungen aus dem Flächentarifvertrag in die einzelnen Betriebe verschieben, um stärker Druck auf ihre Belegschaften ausüben zu können./dm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 54,99 auf Lang & Schwarz (18. November 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +5,47 %/+49,12 % bedeutet.
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Die wichtigsten Rückrufaktionen im Überblick
• Großer Rückruf (Juli/August 2026 – KBA-Referenz 16790R):
• Grund: Metallabrieb am Starterrelais kann Kurzschlüsse und Brandgefahr beim Starten des Motors verursachen.
• Umfang: Weltweit über 740.000 Fahrzeuge (in Deutschland ca. 42.300 Autos plus zuvor nachgerüstete Fahrzeuge).
• Betroffene Modelle (Bauzeitraum 31.07.2020 – 26.02.2026): 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, i3 (mit Range Extender), X3, X4, X5, X6, X7 sowie Z4 (inkl. Toyota Supra).
• Abhilfe: Kostenloser Austausch des Anlassers bzw. der Batterie in einer Fachwerkstatt.
• Weiterer Rückruf (September 2026):
• Grund: Feuchtigkeit kann in den Starter eindringen und Korrosion sowie Kurzschlüsse auslösen.
• Betroffene Modelle (Bauzeitraum 29.07.2014 – 12.11.2020): Bestimmte Fahrzeuge der 3er-, 5er- und 7er-Reihe (weltweit ca. 189.000 Fahrzeuge, in Deutschland rund 5.788).
Was Sie jetzt tun sollten
1. FIN prüfen: Ob Ihr Fahrzeug betroffen ist, können Sie über die 17-stellige Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) in der BMW Rückruf-Abfrage oder direkt über das Kraftfahrt-Bundesamt prüfen.
2. Brief abwarten oder aktiv werden: Betroffene Halter werden in der Regel vom Kraftfahrt-Bundesamt oder direkt von BMW angeschrieben. Den offiziellen Rückruf sollten Sie nicht ignorieren, da im Extremfall eine behördliche Stilllegung droht.
3. Termin vereinbaren: Die Reparatur bzw. der Teiletausch ist für Kunden kostenlos.🤐
WS