Im ersten Geschäftsquartal 2027 stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar. Laut LSEG hatten Analysten lediglich 3,31 Milliarden US-Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,05 US-Dollar über den prognostizierten 0,97 US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 334 auf 482 Millionen US-Dollar.

Palo Alto Networks hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben. Die Aktie gewann nach Börsenschluss am Donnerstag zeitweise mehr als neun Prozent hinzu. Zugleich vereinbarte der Cybersicherheitskonzern den Kauf des KI-Unternehmens Applied Compute.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Sorge vor Cyberangriffen mit künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach Schutzsoftware. Die auf ein Jahr hochgerechneten wiederkehrenden Erlöse im Geschäft mit Sicherheitslösungen der nächsten Generation stiegen um 66 Prozent auf 9,73 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 85 Prozent zugelegt.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Palo Alto Networks nun einen Umsatz von 14,52 bis 14,57 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 4,26 bis 4,30 US-Dollar je Aktie. Die Analystenschätzungen lagen bei 14,16 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 4,18 US-Dollar je Aktie.

Für Applied Compute sind 4,5 Milliarden US-Dollar vorgesehen, die vollständig in Aktien ausgegeben werden. Das Unternehmen unterstützt Firmen dabei, eigene KI-Modelle zu betreiben und anzupassen. Mit dem Kauf will Palo Alto Networks den sicheren Einsatz von Modellen mit frei verfügbaren Modellgewichten ermöglichen.

Analysten mehrheitlich bullisch

Die Mehrheit der Analysten ist bei Palo Alto bullisch. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen 42 Analysten, die Aktie zu kaufen, 11 raten zum Halten und nur einer rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 398,63 US-Dollar.

Fazit

Palo Alto Networks profitiert vom wachsenden Bedarf an Cybersicherheit und erhöht die Jahresziele. Der Milliardenkauf von Applied Compute soll zusätzliche Chancen im KI-Geschäft eröffnen. Nach 85 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn muss der Konzern allerdings weiter stark wachsen, um den Optimismus der Anleger zu rechtfertigen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palo Alto Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,90 % und einem Kurs von 339,9USD auf Nasdaq (19. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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