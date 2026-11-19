GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee ist bei einem Einsatz von Bodentruppen ungeachtet der geltenden Waffenruhe weiter in den Gazastreifen vorgestoßen. Die Soldaten hätten "eine gezielte Operation gestartet, um einen Terrortunnel westlich der gelben Linie zu zerstören", hieß es. Er stelle eine "unmittelbare Bedrohung" dar. Die gelbe Linie - durch farbig markierte Betonelemente und Schilder kenntlich gemacht - bezeichnet die im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Rückzugsposition der israelischen Armee und gilt als Grenzlinie zum Gazastreifen. Die Waffenruhe war im Oktober 2025 in Kraft getreten.

Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als den ersten großen Einsatz am Boden seit Beginn der Waffenruhe. In diesem Jahr hatten Israels Truppen allerdings ihre Kontrolle in dem Palästinensergebiet auch schon zuvor über die sogenannte gelbe Linie hinaus ausgeweitet. Israel kontrolliert inzwischen rund 60 bis 70 Prozent des Gazastreifens militärisch. Das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer umfasst insgesamt eine Fläche, die in etwa der Münchens entspricht.