Mit dem jüngsten Kursrückfall auf die Horizontalunterstützung der letzten Monate um 1,1337 US-Dollar könnten in den kommenden Stunden eine volatile Stabilisierungsphase sowie ein anschließender Turnaround beginnen. Vorsicht, eine überschießende Verkaufswelle auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 1,3115 US-Dollar wäre zuvor denkbar, ohne dass es zu einem nachhaltigen Bruch kommen muss. Um eine Bestätigung für ein derartiges Szenario zu erhalten, sollte aber ein Blick auf den Dollar-Index geworfen werden. Dieser sollte sich in seiner kurzfristigen Rallye ebenfalls deutlich abkühlen, um dem Pfund genügend Spielraum zu überlassen.

Das positive Szenario für das Paar GBP/USD sieht erst oberhalb von 1,3215 US-Dollar eine mögliche Erholungsbewegung auf 1,3272 und darüber in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 1,3358 US-Dollar vor und würde sich für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite anbieten. Kommt es dagegen zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter 1,3100 US-Dollar, müsste die nächstgrößere Unterstützung bei glatt 1,30 US-Dollar greifen; eine solche Entwicklung würde sich dann tendenziell für den Aufbau von Verkaufsordern anbieten.

GBP/USD (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Erste Anhaltspunkte für eine Erholung zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt bei 1,3358 US-Dollar würden sich bei einem Sprung mindestens über 1,3215 US-Dollar bei dem Paar GBP/USD ergeben und für ein Long-Engagement herhalten. Dies könnte dann beispielsweise durch das mit einem Hebel von 50 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ98G2 geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 75 Prozent, das endgültige Ziel des Scheins wurde bei 4,22 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts angesetzt werden, um dem Paar genügend Spielraum für eine Bodenbildung zu überlassen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ98G2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,37 – 2,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,29 US-Dollar Basiswert: GBP/USD KO-Schwelle: 1,29 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,3154 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,22 Euro Hebel: 50,36 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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