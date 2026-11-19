elumeo: Kostendisziplin stärkt Ergebnis, Kapitalerhöhung schafft Spielraum
Weniger Umsatz, geringere Verluste: elumeo setzt auf höherpreisigen Schmuck und strikte Kostendisziplin. Frisches Kapital soll den Kurs Richtung Profitabilität unterstützen.
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- Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 8,2 % auf 27,2 Mio. Euro, lag laut Unternehmen aber im Rahmen der Erwartungen.
- Die Vertriebs- und Verwaltungskosten gingen um 10,6 % auf 15,9 Mio. Euro zurück; das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 20,5 % auf −0,78 Mio. Euro, das EBITDA um 62,6 % auf −0,81 Mio. Euro.
- Der Fokus auf höherpreisigen Schmuck ließ den durchschnittlichen Umsatz je verkauftem Stück um 9,9 % auf 98 Euro steigen. Gleichzeitig sanken die Zahl aktiver Kunden um 32 % und die Absatzmenge um 19,8 %.
- Im September erzielte elumeo mit einer Barkapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 1,785 Mio. Euro. Das Kapital soll unter anderem in Warenangebot, KI-gestützte Prozesse und Online-Marketing fließen.
- Das Management bestätigte die Prognose für 2026: Umsatzveränderung von −7 % bis +1 %, Rohertragsmarge von 52 % bis 55 % und bereinigtes EBITDA zwischen −1,0 Mio. und +0,4 Mio. Euro.
- Die Finanzberichterstattung wurde von IFRS auf HGB umgestellt. elumeo setzt weiterhin auf Kostendisziplin und Profitabilität, auch wenn dafür vorübergehend geringere Umsätze oder langsameres Wachstum in Kauf genommen werden.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,3000EUR das entspricht einem Plus von +0,44 % seit der Veröffentlichung.
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