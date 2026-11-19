NFON steigert Q3-Profitabilität: KI-Ausbau, Jahresprognose bestätigt
Weniger Umsatz, höhere Marge: NFON verbessert im dritten Quartal die Profitabilität und treibt sein KI-Geschäft voran. Die Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 3,6 % auf 63,6 Mio. Euro.
- Wiederkehrende Umsätze beliefen sich auf 60,2 Mio. Euro; ihr Anteil am Gesamtumsatz stieg von 93,6 % auf 94,6 %.
- Im dritten Quartal erhöhte sich das bereinigte EBITDA um 7,6 % auf 3,3 Mio. Euro; die Marge verbesserte sich auf 15,5 %.
- Die strategischen Wachstumsfelder Kundenengagement und Intelligent Assistant legten im dritten Quartal bei wiederkehrenden Umsätzen um 13,1 % bzw. 74,3 % zu.
- NFON baut KI-Funktionen in sein Angebot ein und entwickelt mit dem AI Agent Studio seine eigene KI-Plattform weiter.
- Die Jahresprognose für 2026 bleibt unverändert: erwartet werden 84,5–86,0 Mio. Euro Umsatz und 9,5–10,5 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis Q3-2026, bei NFON ist am 19.11.2026.
Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2050EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.
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