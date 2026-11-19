Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Starkes erstes Halbjahr
Solider Start für den Swiss-Life-Immobilienfonds: Nach dem ersten Halbjahr stehen 20 Liegenschaften und 4,2 % Börsenperformance zu Buche. Nun rückt die Portfoliooptimierung in den Fokus.
- Der Fonds Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland wurde am 1. April 2026 lanciert und kotiert; im ersten Halbjahr entwickelte er sich operativ solide.
- Per 30. September umfasste das Portfolio 19 kommerziell und eine gemischt genutzte Liegenschaft mit einem Verkehrswert von CHF 649,8 Mio.
- Die Mietzinseinnahmen betrugen CHF 13,6 Mio.; die Mietzinsausfallrate lag bei 4,3 %, die TER GAV bei 0,73 % und die EBIT-Marge bei 70,5 %.
- Der Nettoertrag belief sich auf CHF 7,4 Mio., der Gesamterfolg auf CHF 6,9 Mio. Der Nettoinventarwert lag bei CHF 101,38 je Anteil.
- Der Börsenkurs betrug CHF 104,20 (Agio: 2,8 %); seit der Kotierung erzielte der Fonds eine Börsenperformance von 4,2 %.
- Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 21,95 %; im zweiten Halbjahr stehen Vermietungsoptimierung, Mietvertragsverlängerungen sowie gezielte Investitionen in die Qualität und nachhaltige Weiterentwicklung des Portfolios im Fokus.
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