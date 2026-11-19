Nvidia hat ein neues Problem – Die Quartalszahlen sind es nicht
Jim Cramer
Nvidia liefert gute Zahlen. Doch Jim Cramer sieht ein neues Risiko. Der Börsengang von Anthropic könnte Anleger ablenken, während der Chipkonzern nach dem Rücktritt von Jensen Huang um neues Vertrauen an der Börse ringt.
Nvidias starke Zahlen haben Jim Cramer überzeugt. Trotzdem sieht der CNBC-Moderator für die Aktie neuen Gegenwind. Anthropic könnte mit seinem Börsengang Anleger für sich gewinnen, während beim Chipkonzern die Führungsfrage weiterhin ungeklärt ist.
Nvidia hatte am Dienstag starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz lag mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Auch die Prognose übertraf die Erwartungen der Wall Street. Cramer lobte in seiner Sendung "Mad Money" zudem den Auftritt von Übergangschefin Colette Kress.
Doch seiner Einschätzung nach reichen diese Signale nicht aus, um Anleger zurückzugewinnen. Seit dem plötzlichen Rücktritt des langjährigen CEOs Jensen Huang überschattet die Unsicherheit über die künftige Führung den Konzern.
Genau in dieser Phase drängt Anthropic an die Börse. Der erste Handel an der Nasdaq wird für den heutigen Donnerstag erwartet. Das schnelle Wachstum des KI-Unternehmens und die Vorfreude auf das Debüt könnten die Aufmerksamkeit weiter von Nvidia weglenken.
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Cramers Argument ist einfach. Wer vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren will, hat mit Anthropic eine weitere Möglichkeit. Dadurch könnte die Nachfrage nach Nvidia-Aktien leiden, obwohl der Chiphersteller operative starke Ergebnisse liefert.
Hinzu kommt die Geduld der Anleger. Laut Cramer wünschen sie sich einen dauerhaft bestellten Chef und am liebsten Huang zurück. Sie wollen nicht abwarten, bis Kress und der Verwaltungsrat die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger abgeschlossen haben. Stattdessen könnten sie sich für Anthropic entscheiden.
Damit steht Nvidia aus Cramers Sicht vor einer doppelten Aufgabe. Der Konzern muss das Vertrauen in seine Führung zurückgewinnen und sich zugleich gegen einen neuen Favoriten im KI-Sektor behaupten.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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