Nvidia hatte am Dienstag starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz lag mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Auch die Prognose übertraf die Erwartungen der Wall Street. Cramer lobte in seiner Sendung "Mad Money" zudem den Auftritt von Übergangschefin Colette Kress.

Nvidias starke Zahlen haben Jim Cramer überzeugt. Trotzdem sieht der CNBC-Moderator für die Aktie neuen Gegenwind. Anthropic könnte mit seinem Börsengang Anleger für sich gewinnen, während beim Chipkonzern die Führungsfrage weiterhin ungeklärt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Doch seiner Einschätzung nach reichen diese Signale nicht aus, um Anleger zurückzugewinnen. Seit dem plötzlichen Rücktritt des langjährigen CEOs Jensen Huang überschattet die Unsicherheit über die künftige Führung den Konzern.

Genau in dieser Phase drängt Anthropic an die Börse. Der erste Handel an der Nasdaq wird für den heutigen Donnerstag erwartet. Das schnelle Wachstum des KI-Unternehmens und die Vorfreude auf das Debüt könnten die Aufmerksamkeit weiter von Nvidia weglenken.

Cramers Argument ist einfach. Wer vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren will, hat mit Anthropic eine weitere Möglichkeit. Dadurch könnte die Nachfrage nach Nvidia-Aktien leiden, obwohl der Chiphersteller operative starke Ergebnisse liefert.

Hinzu kommt die Geduld der Anleger. Laut Cramer wünschen sie sich einen dauerhaft bestellten Chef und am liebsten Huang zurück. Sie wollen nicht abwarten, bis Kress und der Verwaltungsrat die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger abgeschlossen haben. Stattdessen könnten sie sich für Anthropic entscheiden.

Damit steht Nvidia aus Cramers Sicht vor einer doppelten Aufgabe. Der Konzern muss das Vertrauen in seine Führung zurückgewinnen und sich zugleich gegen einen neuen Favoriten im KI-Sektor behaupten.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Nvidia!Ein Klares Langfristinvestment! NVIDIA +1,62 % Aktie 921 Aufrufe heute Pinocchio007 vor 14 Minuten

Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Podcast "Börse, Baby!"