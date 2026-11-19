Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Anlagerendite legt 2025/26 zu 69 0 Kommentare

Mehr Rendite, weniger Leerstand: Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties legt 2025/2026 zu und übertrifft den Vergleichsindex deutlich. Die Dividende bleibt stabil.

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