Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Anlagerendite legt 2025/26 zu
Mehr Rendite, weniger Leerstand: Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties legt 2025/2026 zu und übertrifft den Vergleichsindex deutlich. Die Dividende bleibt stabil.
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- Die Anlagerendite des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties stieg im Geschäftsjahr 2025/2026 von 5,1% auf 6,0%; der Nettoinventarwert erhöhte sich um 3,6% auf CHF 120,83 je Anteil.
- Das Portfolio umfasst unverändert 194 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 3,394 Milliarden und einem Wohnertragsanteil von 72,8%. Transaktionen gab es keine; rund CHF 52 Millionen flossen in bestehende Liegenschaften.
- Die Mietausfallrate sank von 3,0% auf 2,2%, die Instandhaltungskosten gingen like-for-like um rund 6% zurück. Der Nettoertrag stieg auf CHF 56,4 Millionen.
- Die Fremdfinanzierungsquote blieb mit 20,91% nahezu stabil. Dank verbesserter Zinskonditionen sank der Finanzierungsaufwand um rund 15%.
- Die Dividende bleibt bei CHF 2,70 je Anteil; Ex-Datum ist der 26. November 2026, die Auszahlung erfolgt am 30. November. Der Total Return betrug 6,6% und lag vier Prozentpunkte über dem Vergleichsindex SWIIT.
- Der Fonds beendet künftig das GRESB-Assessment. ESG-Prozesse werden weitergeführt; stärker im Fokus stehen Dekarbonisierung und ein Energie- und CO₂-Benchmarking über REIDA.
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