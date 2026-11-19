Dax etwas höher erwartet - Nasdaq zieht vor Anthropic-IPO an
DAX-FLASH
- Dax hält nach Kursrutsch die 26.000er-Marke
- Anthropic feiert mit Börsengang einen Rekorderlös
- Trump dämpft Gipfel-Erwartungen mit Xi und Putin
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behält am Donnerstag nach seinem Kursrutsch die 26.000-Punkte-Marke zumindest im Blick. Nachdem er seine Korrektur vom Rekordhoch auf fast fünf Prozent ausgeweitet hat, steuert der Leitindex nun auf einen etwas höheren Auftakt zu. Die knapp unter 25.700 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie hält damit erst einmal. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent im Plus bei 25.813 Punkten.
Vor der Erstnotiz von Anthropic ging es am Donnerstag auch mit der Indikation für den US-Leitindex Nasdaq 100 nach oben. Der KI-Firma gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang, der als wichtiger Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gilt. Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.
Außerdem richten die Anleger ihre Blicke am Donnerstag auf den Dreiergipfel in China, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin an einem Tisch sitzen will. Trump hat vor dem historischen Treffen jedoch selbst die Erwartungen gedämpft. Die wichtigste Botschaft des Gipfels sei bereits übermittelt worden, und das sei seine besonders enge Beziehung mit China, sagte Trump dem Sender Fox News./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anthropic PBC Registered (A) Aktie
Die Anthropic PBC Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 25.812 auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anthropic PBC Registered (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von Anthropic PBC Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 768,80 Mrd..
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GuMo,
Liegt wohl eher daran, dass WO-Forum heute Morgen nicht ging Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif