GuMo,





gestern gab es hier wieder Kommentare, da kann man nur den Kopf schütteln...unter anderem von Usern, die ja selbst in ihrem Urlaub hier meinen posten zu müssen (Trude scheint wohl nie richtig Urlaub zu planen wenn so langweilig?) mit den gleichen "Dland hat fertig" Sprüche - Einfach nur Fremdschämen, dass das nicht aufhört. Und allen weiterhin vorwerfen, sie verzocken sich und SL hilft nicht etc. - ich kann nur jedem empfehlen, auf dieses Geschwätz von jemand die so oft K.O. kassiert wie ich Socken wechsle, nichts drauf zu geben.

Wer tradet, muss ein Risikomanagement betreiben - alles andere wäre Zockerei und kann dann auch gleich Lotto spielen.





So, das war mein Wort zum Mittwoch. Jetzt zum Dax. Nvidia Earnings über die Nacht weitestgehend verpufft, da bin ich gespannt, wie die Reaktion ist, sobald die Heimatbörse aufmacht. Technisch sind wir im Dax momentan in einer IFVG aus dem 4h TF. Kurzfristig bin ich offen für eine Erholung hieraus, also mein Bias für heute wäre long. Aber die letzten zwei Tage habe ich den Dax nicht gehandelt, mal schauen ob das heute anders kommt. Aber erst über 26.100 (IG Kurs) würde ich long handeln.











