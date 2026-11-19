FRANKFURT, Deutschland, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine schnell wachsende Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, startete heute seinen Messeauftritt auf der Formnext 2026, präsentierte dabei seine neuesten Produktentwicklungen und bot Besuchern einen exklusiven ersten Einblick in kommende Innovationen. Am Stand 12.0-C02 vereinte ELEGOO Live-Produktvorführungen, erste Einblicke in neue Entwicklungen sowie von Kreativen geleitete Workshops und verdeutlichte damit, dass das Unternehmen die Möglichkeiten des Resin-3D-Drucks, des Multimaterial-FDM-Drucks sowie vernetzter kreativer Arbeitsabläufe weiter auslotet.

Kevin Wang, Mitbegründer und Vizepräsident von ELEGOO, sagte: „Wir loten kontinuierlich neue Möglichkeiten in verschiedenen Technologiebereichen aus, um Kreativen vielseitigere Werkzeuge und Lösungen zu bieten. Wir freuen uns, auf der diesjährigen Formnext einen Ausblick auf unsere kommenden Entwicklungen im Resin- und FDM-3D-Druck zu geben und unsere neuesten Lösungen für das 3D-Scannen vorzustellen. Die Messe bietet uns außerdem eine hervorragende Gelegenheit, mit Kreativen und Branchenpartnern in Kontakt zu treten, Ideen auszutauschen sowie an Gesprächen mitzuwirken, die für die Entwicklung der Branche richtungsweisend sind."