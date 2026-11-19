ELEGOO präsentiert auf der Formnext 2026 neue Lösungen für den Resin- und FDM-3D-Druck sowie das 3D-Scannen
FRANKFURT, Deutschland, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine schnell wachsende Marke in der globalen Smart-Manufacturing-Branche, startete heute seinen Messeauftritt auf der Formnext 2026, präsentierte dabei seine neuesten Produktentwicklungen und bot Besuchern einen exklusiven ersten Einblick in kommende Innovationen. Am Stand 12.0-C02 vereinte ELEGOO Live-Produktvorführungen, erste Einblicke in neue Entwicklungen sowie von Kreativen geleitete Workshops und verdeutlichte damit, dass das Unternehmen die Möglichkeiten des Resin-3D-Drucks, des Multimaterial-FDM-Drucks sowie vernetzter kreativer Arbeitsabläufe weiter auslotet.
Kevin Wang, Mitbegründer und Vizepräsident von ELEGOO, sagte: „Wir loten kontinuierlich neue Möglichkeiten in verschiedenen Technologiebereichen aus, um Kreativen vielseitigere Werkzeuge und Lösungen zu bieten. Wir freuen uns, auf der diesjährigen Formnext einen Ausblick auf unsere kommenden Entwicklungen im Resin- und FDM-3D-Druck zu geben und unsere neuesten Lösungen für das 3D-Scannen vorzustellen. Die Messe bietet uns außerdem eine hervorragende Gelegenheit, mit Kreativen und Branchenpartnern in Kontakt zu treten, Ideen auszutauschen sowie an Gesprächen mitzuwirken, die für die Entwicklung der Branche richtungsweisend sind."
Ein erster Blick auf kommende Entwicklungen im Resin- und FDM-3D-Druck
Zu den Höhepunkten gehörte die Vorstellung des Saturn 5 Ultra, des kommenden Resin-3D-Druckers von ELEGOO. Als vielseitiger Desktop-Resin-3D-Drucker konzipiert, vereint er hohe Druckpräzision und verbesserte Langlebigkeit mit gesteigerter Produktivität sowie einfacher Bedienung. Sein intelligentes Harzmanagementsystem automatisiert die Überwachung sowie das Nachfüllen des Harzes, während Verbesserungen am Design die Einrichtung, Wartung und Bedienung vereinfachen. Die Markteinführung des Saturn 5 Ultra ist derzeit für Anfang des ersten Quartals 2027 geplant.
ELEGOO gewährte Besuchern außerdem einen exklusiven ersten Einblick in den Centauri X Ultra, der mit dem Einsatz mehrerer Druckköpfe einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Centauri-Serie markiert. Mit vier unabhängig voneinander arbeitenden Druckköpfen ausgestattet, lotet dieser kommende FDM-3D-Drucker neue Möglichkeiten im Multicolor- und Multimaterialdruck aus. Der schnelle Druckkopfwechsel trägt dazu bei, den Materialabfall bei Farbwechseln zu minimieren, während die Kompatibilität mit starren und flexiblen Materialien ein breiteres Spektrum an funktionalen und kreativen Anwendungen eröffnet. Sein überraschendes Debüt auf der Formnext lockte Besucher an den ELEGOO-Stand und weckte Neugier auf den Neuzugang in der Centauri-Serie.