DEUTSCHLAND: - DAX STABILISIERT - Der Dax behält am Donnerstag nach seinem Kursrutsch die 26.000-Punkte-Marke zumindest im Blick. Nachdem er seine Korrektur vom Rekordhoch auf fast fünf Prozent ausgeweitet hat, steuert der Leitindex nun auf einen etwas höheren Auftakt zu. Die knapp unter 25.700 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie hält damit erst einmal. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent im Plus bei 25.813 Punkten. Vor der Erstnotiz von Anthropic ging es am Donnerstag auch mit der Indikation für den US-Leitindex Nasdaq 100 nach oben. Der KI-Firma gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang, der als wichtiger Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gilt. Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar. Außerdem richten die Anleger ihre Blicke am Donnerstag auf den Dreiergipfel in China, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin an einem Tisch sitzen will.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - DOW IM MINUS, ANTHROPIC HELLT STIMMUNG AN NASDAQ AUF - Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Die Aussicht auf einen starken Börsengang des KI-Riesen Anthropic half. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,42 Prozent höher bei 27.116,26 Punkten. Der mangelnden Begeisterung über starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick von Nvidia stand die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gegenüber. Dies "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 7.323,63 Zähler wenig von der Stelle. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Ein starker Börsengang des KI-Riesen Anthropic hat die Stimmung der Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag nur bedingt verbessert. Zudem bleiben die Blicke auf den Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin in der südchinesischen Metropole Shenzhen gerichtet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent und der südkoreanische Kospi um 0,4 Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten hingegen zuletzt um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong knickte um 2,2 Prozent ein.

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DAX 25.736,24 -1,19% XDAX 25.720,60 -1,27% EuroSTOXX 50 6.154,39 -0,93% Stoxx50 5.341,63 -1,09%

DJIA 50.198,17 -1,11% S&P 500 7.323,63 -0,23% NASDAQ 100 27.116,25 0,42%

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RENTEN:



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Bund-Future 122,14 0,09% °



DEVISEN:



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Euro/USD 1,0963 -0,11% USD/Yen 159,53 0,14% Euro/Yen 174,91 0,03% °



BITCOIN:



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Bitcoin 63.379 0,64% (USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 92,14 +0,19 USD WTI 82,28 -0,03 USD °



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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 151,0 auf Nasdaq (19. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,26 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +32,49 %/+65,61 % bedeutet.



