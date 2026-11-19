Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Donnerstag die Bedeutung von Innovation beim Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft hervorgehoben.

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Xi betonte in seiner Rede auf dem 33. Informellen Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen, es sei unerlässlich, den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Technologie zu fördern, die Nutzung von Innovationsergebnissen zu erleichtern und ein offenes, faires, gerechtes und diskriminierungsfreies Kooperationsumfeld zu schaffen.

Er forderte die APEC-Mitglieder dazu auf, beim Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft an Offenheit und Integration festzuhalten.

Es sei notwendig, einen offenen Regionalismus zu wahren und die wirtschaftliche Integration im asiatisch-pazifischen Raum stetig voranzutreiben, so Xi.

Er rief zudem dazu auf, Solidarität und gegenseitige Unterstützung zu wahren.

Die APEC-Volkswirtschaften sollten die Bande der gemeinsamen Interessen stärken, gemeinsam Schwierigkeiten und Herausforderungen bewältigen und das Gemeinschaftsgefühl weiter fördern.

Zusätzlich unterstrich er die Anstrengungen zum Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft, die sich durch Solidarität und gegenseitige Unterstützung, Offenheit und Integration, Innovation sowie inklusive Entwicklung auszeichne.

Beim Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft solle man an einer inklusiven Entwicklung festhalten. Alle Seiten sollten sich darum bemühen, dass die Vorteile der Entwicklung von allen geteilt würden, das Gefühl des Gewinns bei den Menschen gestärkt werde, den Interessen aller Beteiligten Rechnung getragen werde und günstige Bedingungen für den Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft geschaffen würden.

Xi kündigte in der Rede außerdem eine Reihe von Maßnahmen an, um die Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum konsequent zu fördern.

China werde 20 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der praktischen Zusammenarbeit im Rahmen der APEC bereitstellen. In Shenzhen werde ein Zentrum für Studien zur asiatisch-pazifischen Gemeinschaft eingerichtet, um politische Forschung und Austausch zu betreiben und intellektuelle Unterstützung zu leisten. China werde zudem Kooperationsinstitutionen in Bereichen wie digitale Technologie, grenzüberschreitender Datenverkehr, saubere Energie und die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen einrichten, um zu innovationsgetriebenem und grünem Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum beizutragen, so der chinesische Staatspräsident.

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