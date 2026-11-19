Anthropic schlägt SpaceX – doch der wahre Gewinner ist ein anderer
Rekord-IPO
Anthropic stellt den bisherigen IPO-Rekord von SpaceX in den Schatten. Doch die größten Gewinner könnten vor allem andere Tech-Giganten sein.
- Anthropic erzielt mit IPO 107,3 Milliarden Dollar
- Google und Nvidia investieren je zehn Milliarden
- Hohe Kosten erschweren den Weg zur Profitabilität
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Der KI-Entwickler Anthropic hat den größten Börsengang der Geschichte geschafft und damit auch den bisherigen Rekord von SpaceX gebrochen. Wie Anthropic am Mittwoch mitteilte, wurde der Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt. Ursprünglich hatte die Preisspanne zwischen 70 und 78 US-Dollar gelegen. Insgesamt wurden 980 Millionen Aktien platziert und damit 81,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Einschließlich einer zusätzlichen Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar erreicht Anthropic sogar ein Transaktionsvolumen von 107,3 Milliarden US-Dollar.
Die vollständig verwässerte Unternehmensbewertung liegt damit bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Der reguläre Handel an der Nasdaq soll heute um 15:30 Uhr MEZ unter dem Kürzel ANT beginnen.
Google und Nvidia investieren Milliarden
Die Nachfrage nach Anthropic-Aktien ist enorm. Laut Bloomberg war der Börsengang beinahe siebenfach überzeichnet. Zu den größten Investoren zählen auch Technologiekonzerne, von deren Infrastruktur Anthropic bei der Entwicklung seiner KI-Modelle abhängig ist.
Google und Nvidia beteiligen sich im Rahmen der Privatplatzierung mit jeweils zehn Milliarden US-Dollar. Auch Microsoft, AMD und weitere Halbleiterunternehmen investieren.
Das könnte sich für einige Beteiligte gleich doppelt auszahlen. Denn Anthropic benötigt gewaltige Rechenkapazitäten und kauft diese teilweise bei denselben Unternehmen ein, die in den KI-Entwickler investieren haben.
Besonders deutlich wird das bei Google. Laut Börsenprospekt hat sich Anthropic verpflichtet, bis 2033 mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar für Cloud-Dienstleistungen des Konzerns auszugeben. Die Mindestverpflichtung gilt grundsätzlich unabhängig von der tatsächlichen Nutzung.
Einschätzung: Der Rekordbörsengang ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis für die KI-Branche, aber noch kein Beleg für ein langfristig profitables Geschäftsmodell. Allein im ersten Halbjahr gab Anthropic nahezu neun Milliarden US-Dollar für Rechenkapazitäten und Infrastruktur aus.
Entscheidend dürfte deshalb weniger der Erfolg des ersten Handelstages sein, sondern ob Anthropic seine enormen Investitionen langfristig durch steigende Einnahmen rechtfertigen und den Weg in die Profitabilität finden kann. Die hohe Bewertung lässt dabei kaum Spielraum für Enttäuschungen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
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