Die vollständig verwässerte Unternehmensbewertung liegt damit bei rund 1,5 Billionen US-Dollar. Der reguläre Handel an der Nasdaq soll heute um 15:30 Uhr MEZ unter dem Kürzel ANT beginnen.

Der KI-Entwickler Anthropic hat den größten Börsengang der Geschichte geschafft und damit auch den bisherigen Rekord von SpaceX gebrochen. Wie Anthropic am Mittwoch mitteilte, wurde der Ausgabepreis auf 83 US-Dollar je Aktie festgelegt. Ursprünglich hatte die Preisspanne zwischen 70 und 78 US-Dollar gelegen. Insgesamt wurden 980 Millionen Aktien platziert und damit 81,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Einschließlich einer zusätzlichen Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar erreicht Anthropic sogar ein Transaktionsvolumen von 107,3 Milliarden US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Google und Nvidia investieren Milliarden

Die Nachfrage nach Anthropic-Aktien ist enorm. Laut Bloomberg war der Börsengang beinahe siebenfach überzeichnet. Zu den größten Investoren zählen auch Technologiekonzerne, von deren Infrastruktur Anthropic bei der Entwicklung seiner KI-Modelle abhängig ist.

Google und Nvidia beteiligen sich im Rahmen der Privatplatzierung mit jeweils zehn Milliarden US-Dollar. Auch Microsoft, AMD und weitere Halbleiterunternehmen investieren.

Das könnte sich für einige Beteiligte gleich doppelt auszahlen. Denn Anthropic benötigt gewaltige Rechenkapazitäten und kauft diese teilweise bei denselben Unternehmen ein, die in den KI-Entwickler investieren haben.

Besonders deutlich wird das bei Google. Laut Börsenprospekt hat sich Anthropic verpflichtet, bis 2033 mindestens 121,3 Milliarden US-Dollar für Cloud-Dienstleistungen des Konzerns auszugeben. Die Mindestverpflichtung gilt grundsätzlich unabhängig von der tatsächlichen Nutzung.

Einschätzung: Der Rekordbörsengang ist ein gewaltiger Vertrauensbeweis für die KI-Branche, aber noch kein Beleg für ein langfristig profitables Geschäftsmodell. Allein im ersten Halbjahr gab Anthropic nahezu neun Milliarden US-Dollar für Rechenkapazitäten und Infrastruktur aus.

Entscheidend dürfte deshalb weniger der Erfolg des ersten Handelstages sein, sondern ob Anthropic seine enormen Investitionen langfristig durch steigende Einnahmen rechtfertigen und den Weg in die Profitabilität finden kann. Die hohe Bewertung lässt dabei kaum Spielraum für Enttäuschungen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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