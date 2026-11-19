Vienna International Airport: 2,9% Ergebnisplus trotz Gegenwind
Stabile Umsätze, steigende Gewinne: Die Flughafen-Wien-Gruppe profitiert von Maltas Wachstum und niedrigeren Kosten in Wien – trotz weniger Passagieren am Heimatstandort.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- In den ersten drei Quartalen 2026 blieb der Umsatz mit 846,6 Mio. Euro stabil; das EBITDA stieg um 4,2 % auf 392,8 Mio. Euro und das Periodenergebnis um 2,9 % auf 221,9 Mio. Euro.
- Ergebniswachstumstreiber waren vor allem die starke Entwicklung des Flughafens Malta (EBITDA +17,9 %) sowie niedrigere operative Kosten in Wien.
- Das Passagieraufkommen der Gruppe legte von Jänner bis September um 0,7 % auf 33,1 Mio. zu. Wien verzeichnete dagegen einen Rückgang um 4,5 % auf 23,5 Mio. Passagiere.
- Malta und Kosice wuchsen deutlich: Das Passagieraufkommen stieg in Q1–3 um 14,5 % auf 8,75 Mio. in Malta und um 32,1 % auf 0,88 Mio. in Kosice.
- Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: rund 42,5 Mio. Passagiere in der Gruppe, davon 30,5 Mio. in Wien; erwartet werden 1,08 Mrd. Euro Umsatz und 425 Mio. Euro EBITDA.
- Für 2026 sind Investitionen von rund 330 Mio. Euro geplant. Zu den Großprojekten zählen die Terminal-Süderweiterung und der Office Park 4 NEXT; die Süderweiterung soll im April 2027 in Betrieb gehen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 19.11.2026.
Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,10EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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