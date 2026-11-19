Chartanalyst John Roque von 22V Research sieht im Bitcoin-Kurs eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sollte die Marke von 60.000 Dollar nachhaltig unterschritten werden, könnte sich daraus ein Kursziel von 38.000 Dollar ergeben – etwa 41 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Auch Matt Maley, Chefmarktstratege von Miller Tabak, verweist auf das angeschlagene Chartbild und den Rückgang unter den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt. Die Schwelle von 60.000 Dollar gilt damit als wichtige kurzfristige Marke. Eine belastbare Erholung ist bislang nicht zu erkennen; weitere Verluste bleiben möglich.

Der Bitcoin-Kurs bleibt schwach: Am Montag notierte die größte Kryptowährung bei 64.427 US-Dollar, rund 12,8 Prozent unter dem Stand der Vorwoche. Am Sonntag war der Kurs zeitweise bis auf 62.017 Dollar gefallen. An den Optionsmärkten wächst die Nachfrage nach Absicherung gegen weitere Verluste. Bei Deribit ist eine Verkaufsoption mit einem Ausübungspreis von 60.000 Dollar inzwischen die größte einzelne Bitcoin-Optionsposition. Ihr offenes Volumen beträgt rund 900 Millionen Dollar. Bis vor wenigen Tagen lag eine Kaufoption auf 100.000 Dollar vorn; auf sie entfallen nun etwa 867 Millionen Dollar. Die Zahlen bedeuten jedoch nicht, dass Anleger kurzfristig in entsprechendem Umfang auf einen Absturz wetten: Viele Kontrakte wurden über Monate aufgebaut. Aussagekräftiger ist, dass Händler zuletzt ihre Positionen für steigende Kurse reduziert haben.

Deutsche Führungskräfte blicken zugleich deutlich skeptischer auf die KI-Transformation ihrer Unternehmen als US-Kollegen. In einer von Censuswide im Auftrag des Technologiekonzerns Körber durchgeführten Befragung unter jeweils 1.000 Führungskräften in Deutschland und den USA zeigten sich hierzulande 40 Prozent zuversichtlich, ihre Abläufe zukunftsfähig aufzustellen. In den USA waren es 74 Prozent. Auch die eigene Geschäftslage bewerteten 42 Prozent der deutschen Befragten positiv, verglichen mit 73 Prozent in den Vereinigten Staaten. Als Hürden nannten Unternehmen unter anderem fehlende Kompetenzen, Schwierigkeiten bei der Skalierung und die Integration unterschiedlicher Systeme.

Die Ergebnisse fallen mit zunehmender Transformation besser aus: Von Unternehmen mit unternehmensweiten KI-Initiativen berichteten 64 Prozent von einer guten oder außergewöhnlich guten Geschäftslage. In der Pilotphase waren es 42 Prozent. Die geplanten Investitionen unterscheiden sich dagegen kaum: In jeder Transformationsstufe wollen 59 Prozent in den kommenden drei Jahren deutlich in KI-gestützte Entscheidungshilfen investieren. Der Bericht deutet somit darauf hin, dass nicht allein das Budget zählt, sondern auch die Einbindung von Technologie in Daten, Prozesse und Verantwortlichkeiten. Die Befragung beruht auf Selbstauskünften und belegt keine Ursache-Wirkungs-Beziehung.

Der Broker FP Markets erweitert sein Angebot am 19. November um Anthropic-Aktien-CFDs. Kunden sollen die Differenzkontrakte auf den Plattformen MetaTrader 5, cTrader und TradingView handeln können. CFDs bilden Kursbewegungen ab, vermitteln aber nicht den Besitz der zugrunde liegenden Aktie. Der Anbieter bewirbt das Produkt als Zugang zu einem viel beachteten KI-Unternehmen und verweist auf mögliche Marktchancen. Zugleich sind solche Kontrakte mit Hebel- und Verlustrisiken verbunden. Die Aufnahme spiegelt das Interesse von Brokern wider, Anlegern rund um den KI-Sektor zusätzliche Handelsmöglichkeiten anzubieten.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 63.495USD auf CryptoCompare Index (19. November 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.