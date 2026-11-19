Im Mittelpunkt stehen die Signale der US-Notenbank. Kansas-City-Fed-Präsident Jeff Schmid bezeichnete die Inflation am Sonntag als weiterhin zu hoch und sagte, die Zentralbank habe noch Arbeit zu leisten. Fed-Vize Philip Jefferson hatte bereits am Freitag betont, dass die Inflation seine geldpolitischen Entscheidungen maßgeblich bestimme. Die Aussagen nähren die Erwartung höherer Zinsen: An den Märkten wird inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent für eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember eingepreist. Eine Rede von Kevin Warsh am Montag sowie das am Mittwoch erwartete Protokoll der Fed-Sitzung im Oktober könnten weitere Hinweise liefern.

Der Goldpreis steht weiter unter Druck. Am Montag setzte sich der Abverkauf fort; ein kräftiger US-Dollar belastet das Edelmetall. In der jüngsten geopolitischen Krise habe Gold seine Rolle als sicherer Hafen nicht erfüllt, weil die Nachfrage nach US-Dollar stärker gewesen sei. Der Dollar notiert nahe seinem höchsten Stand seit April 2025. Zusätzlich sorgen Erwartungen einer strafferen US-Geldpolitik und eine mögliche Verschärfung des Nahost-Konflikts für Nervosität. Die Ankunft eines dritten US-Flugzeugträgers in der Region verstärkt die Unsicherheit.

Steigende Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten von Gold, das keine laufenden Erträge abwirft, und schwächen damit seine Attraktivität gegenüber verzinslichen Anlagen. Auch charttechnisch ist das Bild angeschlagen: Der Preis liegt unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten und fiel unter die Unterstützung bei 3.870,03 US-Dollar. Als nächste Unterstützungen gelten 3.835 und 3.802 Dollar. Ein besonders restriktiver Ton der Fed könnte den Verkaufsdruck verstärken. Die Einschätzung, Gold befinde sich im „Crash-Modus“, ist allerdings eine zugespitzte Marktprognose: Ein Rückgang auf 3.600 bis 3.700 Dollar bis Jahresende wird als zunehmend wahrscheinlich bezeichnet, ist aber keineswegs sicher.

Unabhängig von der kurzfristigen Preisentwicklung baut der kanadische Junior-Explorer Wescan Goldfields sein Projektportfolio aus. Das Unternehmen hat durch die Absteckung von Claims eine hundertprozentige Beteiligung am 3.306 Hektar großen Lutzko-Lake-Projekt in Saskatchewan erworben. Es ist Wescans fünftes Goldprojekt und das vierte im historischen Goldgürtel La Ronge. Das Gebiet liegt rund 104 Straßenkilometer nördlich von La Ronge, 2,5 Kilometer westlich des Highway 102 sowie nahe der Greywacke-Lagerstätte und der früheren Roy-Lloyd-Mine.

Lutzko Lake ist bislang kaum erkundet; dokumentierte Bohrungen oder Mineralvorkommen innerhalb des Claims gibt es nicht. Die geologische Beschaffenheit ähnelt jedoch jener anderer Goldgebiete der Region. Im Umkreis von fünf Kilometern sind 27 Vorkommen registriert. Dazu zählt Samantha, wo historische Proben hohe Goldgehalte zeigten. Solche Ergebnisse stammen von benachbarten Grundstücken und belegen keine Mineralisierung auf Wescans Claim. Das Unternehmen plant weitere Untersuchungen; ein Teil des Gebiets wurde 2024 durch einen Waldbrand freigelegt.**

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 3.732USD auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.