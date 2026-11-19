Im Geschäftsjahr 2026 erreichte Siemens Energy eine Gewinnmarge von 12,4 Prozent. Für 2027 stellt das Management 14 bis 16 Prozent in Aussicht – ein Jahr früher als noch beim Kapitalmarkttag im Vorjahr angekündigt. Bis 2030 soll die Marge auf 20 bis 22 Prozent steigen. Auch die Umsatzambitionen wurden bekräftigt: Dann soll der Konzern mehr als 70 Milliarden Euro erlösen. Beide Ziele liegen über den bisherigen Markterwartungen.

Berenberg hält nach den jüngsten Quartalszahlen an der Kaufempfehlung für Siemens Energy fest. Das Kursziel liegt bei 205 Euro. Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs am 13. November von 131,28 Euro entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von gut 56 Prozent. Die Analysten sehen den Energietechnikkonzern auf Kurs, seine Profitabilität deutlich zu steigern.

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Rückhalt bietet der Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Er deckt laut Berenberg bereits rund 85 Prozent der für 2027 erwarteten Erlöse ab. Finanzchef zufolge soll die Margenausweitung vor allem durch gut kalkulierte bestehende Aufträge und effizientere Abläufe gelingen. Weitere Preiserhöhungen seien dafür nicht erforderlich. Entscheidend wird sein, dass der hohe Auftragsbestand tatsächlich in Umsatz und freien Cashflow übergeht.

Die Bestellungen für Gasturbinen fielen im vierten Quartal mit zwei Gigawatt zwar schwächer aus als im Vorquartal. Berenberg wertet dies jedoch als zeitliche Verschiebung und nicht als nachlassende Nachfrage. Reservierungen über 39 Gigawatt könnten 2027 in feste Aufträge umgewandelt werden. Insgesamt belaufen sich die Zusagen auf 104 Gigawatt, davon sind 65 Gigawatt verbindlich. Rechenzentren machen weniger als zehn Prozent des Auftragsbestands aus – das Geschäft hängt somit nicht allein vom KI-Boom ab.

Zusätzliches Potenzial sehen die Analysten im Servicegeschäft. Zwischen 2024 und 2030 soll die betreute Flotte um mehr als 250 Gigawatt wachsen. Daraus könnten rund 100 Milliarden Euro zusätzlicher Serviceumsatz entstehen. Die Serviceerlöse der Gassparte dürften sich bis 2030 mehr als verdoppeln.

Auch die Aktionäre sollen am Wachstum teilhaben: Siemens Energy erwartet bis 2030 insgesamt 55 Milliarden Euro freien Cashflow. Rund 45 Prozent des verfügbaren Kapitals sollen ausgeschüttet werden. Dazu zählt ein neues Aktienrückkaufprogramm über neun Milliarden Euro, zusätzlich zu einem laufenden Programm über sechs Milliarden Euro.

Unterdessen rückt die geplante Abspaltung der Industriesparte „Transformation of Industry“ in den Fokus. Laut einem Medienbericht wird das Segment für mögliche Teilverkäufe weiter aufgeteilt; Interessenten aus dem Private-Equity-Bereich sollen vorhanden sein. Die Aktie legte am Mittwoch zeitweise 3,8 Prozent zu. Entscheidend für die Bewertung bleibt, ob Siemens Energy seine ehrgeizigen Margen- und Cashflowziele tatsächlich erreicht.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 129,1EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.