LYON, Frankreich, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Mit 21 Jahren Erfahrung in der Poolreinigungstechnologie hinterlässt WYBOTICS , ein Branchenführer für innovative Poolreinigungslösungen unter seiner Flaggschiffmarke WYBOT, einen starken Eindruck auf der Piscine Global Lyon 2026, die vom 17. bis 20. November auf dem Eurexpo Lyon in Frankreich stattfindet. Besucher sind eingeladen, die neuesten Innovationen von WYBOT am Stand 4A136 zu entdecken.

Während sich die Poolpflegebranche kontinuierlich in Richtung intelligenterer und autonomerer Lösungen weiterentwickelt, verschiebt WYBOT die Grenzen des Möglichen. Aufbauend auf jahrelanger technologischer Innovation stellt das Unternehmen eine neue Generation von Poolrobotern vor, die in puncto Reinigungsintelligenz, Betriebsautonomie und Benutzerkomfort optimiert sind.

„Unsere Mission bei WYBOT ist es, die Grenzen der Innovationen in der Poolreinigung kontinuierlich zu erweitern und gleichzeitig den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Durch die Erweiterung unseres Produktportfolios von privaten auf gewerbliche Anwendungen wollen wir mehr Menschen als je zuvor den Komfort einer intelligenten, kabellosen Poolreinigung zugänglich machen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Poolpflege intelligenter, einfacher und effizienter zu gestalten und sowohl Hausbesitzer als auch gewerbliche Poolbetreiber in die Lage zu versetzen, weniger Zeit mit der Wartung und mehr Zeit mit dem Genießen ihrer Pools zu verbringen." Frau Fu, Gründerin von WYBOTICS, sagte:

Weltweit erster autonom fahrender Poolroboter – WYBOT M3 Pro:

Die neueste Innovation von WYBOT ist der M3 Pro, der weltweit erste Roboter-Poolreiniger mit autonomer Wasseraustrittsfunktion, der einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der intelligenten Poolpflege darstellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Poolrobotern, die manuell zurückgeholt werden müssen, ist der M3 Pro so konzipiert, dass er das Wasser selbstständig verlässt und zu seiner Ladestation zurückkehrt, was ein neues Maß an freihändigem Komfort bietet. Durch die Kombination von fortschrittlicher 3D-Unterwasserkartierung, KI-gestützter Bildverarbeitungstechnologie und intelligenter Navigation verkörpert der M3 Pro die Vision von WYBOT für die nächste Generation der wirklich autonomen Poolreinigung.