In Indien erhöht der US-Konzern seine angekündigten Investitionen in erneuerbare Energien um sieben Milliarden US-Dollar. Zusammen mit bereits zugesagten vier Milliarden steigt das Volumen auf elf Milliarden Dollar. Amazon kündigte außerdem vier Wind- und Solarprojekte mit insgesamt 934 Megawatt Leistung an. Sie entstehen in Karnataka, Madhya Pradesh und Rajasthan und werden noch aus dem bisherigen Programm finanziert. Insgesamt zählt Amazon in Indien inzwischen 57 Projekte für erneuerbare Energien.

Amazon baut seine Geschäfte auf mehreren Feldern aus: Der Konzern investiert in Indiens erneuerbare Energien, übernimmt die kreative Kontrolle über die James-Bond-Reihe und eröffnet ein neues Logistikzentrum in Rheinland-Pfalz. Die Vorhaben unterscheiden sich, folgen aber einem gemeinsamen Muster: Amazon stärkt langfristige Infrastruktur und Inhalte, um seine Marktposition abzusichern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Ausbau ist auch eine Antwort auf den wachsenden Strombedarf von Cloud-Diensten und Anwendungen künstlicher Intelligenz. Langfristige Stromabnahmeverträge sollen die Versorgung sichern und Kosten kalkulierbarer machen. Zugleich unterstützt Amazon damit Indiens Ziel, die Kapazität nichtfossiler Stromerzeugung bis 2030 auf 500 Gigawatt zu erhöhen. Ende September lag sie bei rund 308 Gigawatt. Auch die Logistik wird elektrifiziert: In mehr als 500 Städten sind über 15.000 Elektrofahrzeuge im Einsatz; mit Tata Motors sollen 3.000 elektrische Lastwagen hinzukommen. Kurzfristige Gewinnbeiträge sind nicht zu erwarten. Entscheidend wird sein, ob Versorgungssicherheit und niedrigere Energiekosten die hohen Investitionen langfristig rechtfertigen.

Auch das Filmgeschäft erhält strategisches Gewicht. Robert Pattinson übernimmt die Rolle des James Bond und folgt damit auf Daniel Craig. Der nächste Film soll 2028 in die Kinos kommen; Regie führt Denis Villeneuve, das Drehbuch stammt von Steven Knight. Es ist der erste Bond-Film unter Amazons kreativer Verantwortung. Nach der Übernahme des Filmstudios MGM für 8,5 Milliarden Dollar im Jahr 2022 besitzt Amazon 50 Prozent an der Reihe. 2025 gaben die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle ab. Für Amazon ist das Franchise eine wertvolle Marke, deren wirtschaftlicher Erfolg jedoch von der Qualität des Neustarts und dem Vertrauen der Fans abhängt. Die lange Produktionspause erhöht den Erwartungsdruck.

In Contwig in der Südwestpfalz hat Amazon zudem ein Logistikzentrum eröffnet. Der Konzern investierte nach eigenen Angaben mehr als 150 Millionen Euro. Zum Start arbeiten dort rund 1.300 Menschen, binnen eines Jahres sollen es etwa 1.500 sein. Das 51.000 Quadratmeter große Zentrum ist Amazons vierter großer Standort in Rheinland-Pfalz; insgesamt beschäftigt das Unternehmen dort mehr als 7.000 Menschen. 2.500 Transportroboter sollen Waren zu den Mitarbeitenden bringen. Damit verbindet Amazon regionale Beschäftigung mit stärker automatisierten Abläufen. Die drei Vorhaben zeigen, wie breit der Konzern investiert – und wie stark seine langfristigen Chancen von effizientem Kapitaleinsatz abhängen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 267,7USD auf Nasdaq (19. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.