Das sagt BVB-Sportchef Ricken nach Gespräch mit Nmecha
- Lars Ricken bekennt sich klar zu Felix Nmecha
- Nach internem Gespräch soll nun wieder der Sport zählen
- Nmecha verzichtet künftig auf umstrittene Jubelgeste
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem Aufruhr um Felix Nmecha und dessen umstrittene Jubelgeste hat sich BVB-Sportchef Lars Ricken deutlich zu seinem Fußballer bekannt. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund betonte bei Sky, "wie sehr wir Felix als Spieler, als Menschen schätzen". Man habe mit dem deutschen Nationalspieler "wirklich auch ein vertrauensvolles, internes Gespräch" geführt, schilderte Ricken. "Und dabei wollen wir es auch belassen und uns bitte wieder um die sportlichen Themen kümmern."
Nmecha hatte zuletzt mit dem Jubel beim Spiel gegen Elversberg (2:1) nach eigener Aussage seine Verbundenheit zu Jesus und Gott gezeigt. Er deutete dabei an, eine Krone auf dem Rasen zu platzieren. Die Symbolik wird von dem Netzwerk "Ballers in God" genutzt. Es steht wegen homophober und queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder, zu denen auch Nmecha gehört, in der Kritik.
BVB-Clubchef Hans-Joachim Watzke hatte den 26-Jährige dann aufgefordert, auf den Jubel zu verzichten. Bundestrainer Jürgen Klopp erzählte nach einem Gespräch, dass der Mittelfeldspieler auf die Geste künftig verzichten werde.
Ricken meinte nun über Nmecha: "Wir respektieren seinen christlichen Glauben wirklich sehr. Er hat uns deutlich gemacht, dass er sich auch mit seiner Geste weder respektlos oder diskriminierend oder gar missionarisch verhalten wollte, und das lebt er auch seit dem ersten Tag bei Borussia Dortmund." Der Profi sei "mit überwältigender Anzahl der Stimmen in den Mannschaftsrat gewählt worden, weil er einfach auch so einen verbindenden Charakter hat"./msw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3,075 auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Das neue 11 Freunde Heft mit großem Kovac Interview
Es war einmal ... obsessives "rumkauen" auf dem Narrativ LV und LV Gebühren und Fehlinterpretation von Daten.
"Bayern hat sich verzockt, kann man nicht anders sagen"😂 heute spielt Süle Hobbyfussball und ein gewisser Upamecano....naja
Deswegen auch das "Halb" vor Gott
PS jeder kann sich mal irren, nichts für ungut.