Für das gesamte Geschäftsjahr 2025/26 meldete der Konzern einen Umsatzanstieg um acht Prozent auf mehr als 102 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 18 Prozent auf 7,02 Dollar zu. Allerdings profitierte Disney dabei von einer zusätzlichen Woche im Geschäftskalender. Dieser Sondereffekt erschwert den Vergleich mit dem Vorjahr und wird in der Prognose für das kommende Geschäftsjahr ausgeklammert.

Walt Disney hat das Geschäftsjahr mit kräftigem Wachstum abgeschlossen. Im vierten Quartal bis zum 3. Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 25,95 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 25,18 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,77 Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen von 1,67 Dollar. Der Nettogewinn verdoppelte sich nahezu auf 2,61 Milliarden Dollar, nach 1,31 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

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Wachstumstreiber waren vor allem die Freizeitparks und das Streaming. Das Erlebnisgeschäft mit Parks und Kreuzfahrten steigerte den Quartalsumsatz um 15 Prozent auf knapp 10,11 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wuchs um 20 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar – teilweise begünstigt durch die zusätzliche Geschäftswoche. In der Unterhaltungssparte, zu der auch Streaming gehört, verdoppelte sich das operative Ergebnis nahezu auf 1,33 Milliarden Dollar. Die Streaming-Erlöse stiegen um 19 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar.

Die guten Zahlen kommen auch den Aktionären zugute: Disney will die Jahresdividende um 33 Prozent auf zwei Dollar je Aktie anheben. Je ein Dollar soll im Januar und im Juli ausgeschüttet werden. Gleichzeitig hält der Konzern an seinen Wachstumszielen fest. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Disney erneut einen zweistelligen Zuwachs beim bereinigten Gewinn je Aktie. Das operative Ergebnis der Sparten soll um rund acht Prozent steigen. Der Gewinnanstieg dürfte sich jedoch vor allem auf die erste Jahreshälfte konzentrieren; für die zweite Hälfte rechnet Disney mit weitgehend stabilen operativen Ergebnissen.

Für zusätzliche Impulse sollen der Kinostart von „Avengers: Doomsday“ im Dezember und die Übertragung des Super Bowl im Februar sorgen. Zugleich will Disney die Ausgaben für Inhalte 2027 um neun Prozent auf 26 Milliarden Dollar erhöhen. Investiert werden soll unter anderem in internationale Streamingprogramme und Sportrechte.

Finanzieren will der Konzern diese Offensive auch mit Einsparungen. Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen die Kosten um drei Milliarden Dollar sinken. Finanzchef Hugh Johnston kündigte weitere Entlassungen sowie Kürzungen bei Verwaltungs- und Gemeinkosten an. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel in einem schwachen Marktumfeld zeitweise rund drei Prozent nach. Entscheidend wird nun, ob Disney seine Gewinnziele auch ohne den Rückenwind der zusätzlichen Geschäftswoche erreicht.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,63 % und einem Kurs von 122,4EUR auf NYSE (19. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.