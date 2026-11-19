ANTALYA (dpa-AFX) - Deutschland, die EU und weitere Staaten wollen den Einsatz des höchst klimaschädlichen Gases SF6 eindämmen. Eine entsprechende Absichtserklärung machten sie am Rande der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya öffentlich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

SF6 oder Schwefelhexafluorid steckt nach Angaben des Bundesumweltministeriums in nahezu jedem Stromnetz der Welt. Dort unterbreche es Lichtbögen, verhindere Kurzschlüsse und Brände und sorge so für Sicherheit. Es wirkt demnach über 100 Jahre rund 24.000 Mal so stark wie CO2 und bleibt mehr als 1.000 Jahre in der Atmosphäre. Die weltweiten Emissionen stiegen, vor allem durch Lecks in den Stromnetzen.

Es handle sich um das schädlichste Treibhausgas überhaupt, erklärte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). "Die Vermeidung ist gut möglich und bringt viel fürs Klima." Die Initiative sei eine wichtige Ergänzung zum weltweiten Schub für Elektrifizierung.

Schneider hofft auf weitere Unterstützer



Die türkische Konferenz-Präsidentschaft hat vorgeschlagen, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich zu steigern, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen - besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt.

"Jetzt, wo die Stromnetze weltweit so stark ausgebaut werden, kommt es darauf an, von Anfang an klimafreundliche Technologien einzusetzen", betonte Schneider. "Ohne die Konferenz wäre es nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit so viele Mitstreiter zu gewinnen." Weitere würden folgen, sagte er voraus. Bislang an Bord sind neben Deutschland und der Europäischen Union auch Frankreich, Kanada, Kambodscha, Kenia, Nigeria, Senegal, Spanien, Uganda und Großbritannien.

Wie das gefährliche Gas zurückgedrängt werden soll



Mit der Initiative kündigen die Unterzeichner an, sich für die Vermeidung von SF6 einzusetzen. Wo verfügbar, sollen neue Anlagen ohne das starke Treibhausgas auskommen. Bei bestehenden Anlagen soll der Fokus auf älteren, undichten Anlagen liegen sowie auf Rückgewinnung und Recycling des Gases. Zudem sollen, mit der Weltbank als Partner, Finanzmittel für entsprechende Projekte mobilisiert werden. Zunächst sollen die Teilnehmerstaaten aber Daten zum Einsatz von SF6 in ihren Netzen sammeln. Das Bundesumweltministerium unterstützt den Vorstoß über mehrere Jahre mit 15 Millionen Euro.

SF6-freie Schaltanlagen sind laut Umweltministerium bislang für Mittel- und Hochspannung verfügbar, für höchste Spannungsebenen gebe es bislang nur Pilotprojekte. In der EU dürfen ab diesem Jahr neue Mittelspannungsanlagen bis 24 Kilovolt kein SF6 mehr enthalten, weitere Spannungsebenen sollen bis 2032 folgen./hrz/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 240,5 auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 322,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +2,87 %/+26,76 % bedeutet.



