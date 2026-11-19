Im Rahmen des im September gestarteten Aktienrückkaufprogramms erwarb Mercedes-Benz vom 9. bis 13. November insgesamt 1.110.832 Aktien. Die Käufe erfolgten über Xetra. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen je nach Handelstag zwischen 40,8398 und 41,9222 Euro. Seit dem Programmstart am 1. September summiert sich das Volumen auf 9.069.690 Aktien. Abgewickelt werden die Transaktionen durch ein beauftragtes Kreditinstitut.

Mercedes-Benz setzt im November mehrere Akzente: Der Konzern kauft weiter eigene Aktien zurück, plant einen seltenen C 111 zu versteigern und erweitert seine Funktionen für teilautomatisiertes Fahren. Die Meldungen zeigen unterschiedliche Prioritäten – Kapitalmaßnahmen, die Vermarktung des Markenerbes und die Weiterentwicklung digitaler Fahrzeugtechnik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Davon zu unterscheiden ist ein weiterer, zweckgebundener Rückkauf: Für ein außerordentliches Belegschaftsaktienprogramm will Mercedes-Benz vom 23. bis 25. November 55.216 eigene Aktien erwerben. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 17. November entspräche dies einem Kaufpreis von rund 2,2 Millionen Euro, ohne Nebenkosten. Der Vorstand hatte diesen Schritt bereits im Februar beschlossen. Ein unabhängiges Kreditinstitut soll die Käufe ausführen; die Transaktionen unterliegen den gesetzlichen Vorgaben zu Rückkaufprogrammen.

Auch das automobile Erbe des Konzerns soll künftig Einnahmen und Aufmerksamkeit generieren. Am 3. Februar 2027 kommt ein C 111-II aus dem Jahr 1970 in Paris unter den Hammer. Mercedes-Benz erwartet einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag, nennt aber weder konkreten Startpreis noch Zielsumme. Der Wagen mit Flügeltüren, mittig eingebautem Vierscheiben-Wankelmotor und 350 PS wurde nie in Serie gebaut und 2024 wieder fahrbereit gemacht. Von ursprünglich 17 Fahrzeugen existieren heute noch 13 Exemplare in der Sammlung. Bislang wurde keines verkauft. Mercedes-Benz verpflichtet sich, mindestens 25 Jahre lang keinen weiteren C 111 anzubieten. Der gesamte Erlös soll in die Weiterentwicklung des Museums und digitaler Angebote fließen, darunter ein digitaler Zwilling des Markenerbes. Zum Vergleich: 2022 erzielte der Verkauf eines 300 SLR Uhlenhaut-Coupés 135 Millionen Euro.

Bei der Fahrtechnik erweitert Mercedes-Benz seine Assistenzsysteme in Deutschland und den USA. Auf Autobahnen sollen Fahrer unter bestimmten Voraussetzungen bis 130 Kilometer pro Stunde die Hände vom Lenkrad nehmen können; das Fahrzeug kann zudem automatisch die Spur wechseln. Es handelt sich weiterhin um Level 2: Die Fahrenden müssen aufmerksam bleiben und jederzeit eingreifen können. In Deutschland ist die Einführung bis Jahresende vorgesehen, in den USA im kommenden Jahr. Für das erste Halbjahr 2027 plant der Konzern außerdem assistiertes Point-to-Point-Fahren während aktiver Navigation – auch im Stadtverkehr. Ausgewählte Kunden in Stuttgart, München und Kalifornien können die Funktion bereits ab Dezember testen. Modelle, Preise und Verfügbarkeit will Mercedes-Benz jeweils vor dem Marktstart nennen. Updates sollen teilweise drahtlos erfolgen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 39,12EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.