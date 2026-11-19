Der Düsseldorfer Konzern profitierte in den vergangenen Jahren von Europas Aufrüstung. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine haben NATO-Staaten ihre Verteidigungsbudgets erhöht; zugleich müssen vielerorts Munitionsbestände aufgefüllt und militärische Fähigkeiten ausgebaut werden. Rheinmetall verfügt über Produktionsstätten, technisches Know-how und langjährige Beziehungen zu Streitkräften. Diese industrielle Basis ist ein Vorteil, weil neue Wettbewerber sie nicht kurzfristig nachbilden können. Die Nachfrage dürfte zudem nicht allein vom weiteren Kriegsverlauf abhängen, sondern von einer längerfristigen politischen Neuausrichtung.

Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall deutlich von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Analyst Sam Burgess rechnet für 2030 mit geringeren Umsätzen als bisher. Seine früheren Annahmen hätten zu wenig Spielraum für Abweichungen gelassen, etwa bei Verzögerungen von Zulieferern. Auf dem Kapitalmarkttag könnte Rheinmetall nach seiner Einschätzung eine vorsichtigere Umsatzplanung von rund 35 Milliarden Euro vorlegen. Das könnte das Vertrauen der Anleger stärken – und genau dieses Vertrauen sei derzeit das zentrale Problem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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An der Börse ist die Euphorie jedoch einer deutlichen Ernüchterung gewichen. Nach einem Rekordhoch von rund 2.008 Euro im Oktober 2025 fiel die Aktie laut vorliegendem Bericht auf etwa 860 Euro – ein Rückgang von rund 57 Prozent. Zu den Belastungen zählen wiederholte Prognosekorrekturen: Für 2026 erwartet Rheinmetall inzwischen etwa 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt der zuvor in Aussicht gestellten 13,7 bis 14,2 Milliarden. Das gestrichene Fregattenprojekt F126, Verzögerungen beim Boxer-Projekt, schleppende Munitionsfreigaben und schwächere Bereiche bremsen die Erwartungen.

Zudem zweifeln Investoren stärker an der Umsetzung. Ein hoher Auftragsbestand garantiert noch keine rechtzeitigen, profitablen Auslieferungen. Schwacher Auftragseingang und negativer operativer Free Cashflow verschärfen die Sorgen. Auch neue Defence-Tech-Unternehmen wie Helsing, Quantum Systems und Stark Defence erhöhen den Wettbewerbsdruck: Sie setzen auf KI, autonome Systeme und Software statt vor allem auf schwere Plattformen. Der Kursrückgang spiegelt damit nicht zwingend ein Ende des Marktwachstums, sondern auch Zweifel an Rheinmetalls Fähigkeit, die Nachfrage zuverlässig in Umsatz und Mittelzuflüsse umzusetzen.

Für Anleger bleibt die Bewertung trotz des Absturzes anspruchsvoll: Genannt wird ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27. Langfristig sprechen Aufrüstung und Marktposition für den Konzern; kurzfristig sind weitere Verzögerungen möglich. In Anlegerforen wird entsprechend über den passenden Zeithorizont gestritten: Einige verweisen auf langwierige staatliche Beschaffung, andere mahnen zur Geduld. Rheinmetall sucht zugleich neue Geschäftsfelder und will in 15 bis 18 Monaten Prototypen humanoider Kampfroboter zeigen. Ein belastbares Kaufsignal wäre jedoch erst überzeugender, wenn der Konzern Prognosen verlässlich erfüllt, Projekte beschleunigt und den Cashflow verbessert.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 745,1EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.