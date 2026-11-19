Der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Gutschlag begründete die Personalentscheidung mit der jüngst erreichten Marktreife der Kaltplasmatechnologie. Nun stehe das Unternehmen vor einer neuen Wachstumsphase. Strauch bringe dafür insbesondere Vertriebserfahrung mit. Perbandt erklärte, er übergebe die Verantwortung an seinen Wunschkandidaten und verlasse den Vorstand „mit gutem Gewissen“. Er habe Viromed über viele Jahre aufgebaut und die Entwicklung des Unternehmens geprägt.

Die Viromed Medical AG richtet ihre Führung für die nächste Wachstumsphase neu aus. Der Aufsichtsrat bestellte Christian Strauch mit Wirkung zum 16. November 2026 zum Vorstand. Sein Mandat läuft bis zum 31. Oktober 2029. Unternehmensgründer Uwe Perbandt hat sein Vorstandsamt aus persönlichen Gründen zum Jahresende niedergelegt. Der Wechsel erfolge im gegenseitigen Einvernehmen, teilte Viromed mit.

Strauch ist Geschäftsführer der Viromed-Tochter pharmedix und verfügt laut Unternehmen über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitssektor. Zu seinen früheren Stationen zählt der Aufbau der Versandapotheke apo-rot, die zeitweise 450 Beschäftigte und bis zu 100 Millionen Euro Jahresumsatz erreichte. Die Versandhandelssparte wurde später im Rahmen eines Asset Deals an die Zur Rose Gruppe, heute DocMorris, verkauft. Bei zwei DocMorris-Tochtergesellschaften verantwortete Strauch unter anderem die Integration von Zukäufen, den Erwerb von medpex und eine Neuausrichtung des Einkaufs.

Seit 2020 baut Strauch nach Unternehmensangaben die Vameda Gruppe auf. Zudem gründete er zwei pharmazeutische Großhändler, die 2024 an eine Investorengruppe veräußert wurden. Im selben Jahr übernahm Viromed pharmedix und richtete die Gesellschaft als Omnichannel-Vertriebseinheit neu aus. Die Personalie verbindet damit vorhandene Vertriebserfahrung innerhalb der Unternehmensgruppe mit der geplanten Vermarktung der Medizintechnik.

Viromed ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft läuft über die hundertprozentige Tochter Viromed Medical GmbH und konzentriert sich auf die Verbreitung von Kaltplasma-Anwendungen in der Medizin. Das Unternehmen ist seit Oktober 2022 börsennotiert und nennt eine breite Kundenbasis in der DACH-Region sowie darüber hinaus. Konkrete Angaben zu Umsatzzielen, Investitionen oder erwarteten finanziellen Effekten des Führungswechsels machte Viromed in der Mitteilung nicht.

In Anlegerdiskussionen wird neben der Personalie das mögliche Potenzial der Technologie thematisiert. Einzelne Kommentatoren verweisen auf Anwendungen etwa bei Nagelpilz und auf mögliche Absatzchancen in Märkten wie der Türkei, Saudi-Arabien und Asien. Diese Erwartungen sind jedoch keine Unternehmensprognose. Die Hinweise auf eine In-vitro-Studie belegen für sich genommen weder eine klinische Wirksamkeit noch einen kommerziellen Erfolg. Zugleich zeigen die Beiträge unterschiedliche Einschätzungen zur Informationspolitik und zum Kursverlauf. Für die Bewertung der Wachstumsaussichten bleiben daher belastbare Zulassungs-, Vertriebs- und Geschäftszahlen entscheidend.

Die Viromed Medical Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 4,03EUR auf Lang & Schwarz (19. November 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.