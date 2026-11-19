Für etwas Rückenwind sorgen die US-Futures. Der Future auf den Nasdaq 100 liegt am Morgen rund 1,3 Prozent im Plus, der S&P-500-Future gewinnt etwa 0,8 Prozent und der Dow-Future rund 0,4 Prozent. Auslöser ist vor allem der überraschend starke Börsengang von Anthropic . Der Entwickler des KI-Chatbots Claude hat seine Aktien zu 83 US-Dollar und damit oberhalb der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar platziert. Das Unternehmen nimmt damit 81,3 Milliarden US-Dollar ein und wird auf vollständig verwässerter Basis mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag einen Erholungsversuch starten. Rund 60 Minuten vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den DAX rund 100 Punkte oder 0,4 Prozent höher. Am Mittwoch hatte der Leitindex 1,19 Prozent auf 25.736 Punkte verloren und damit erstmals seit Ende Oktober wieder unter der Marke von 26.000 Punkten geschlossen. Seit dem Rekordhoch von gut 27.000 Punkten aus der vergangenen Woche hat der DAX inzwischen rund 4,7 Prozent eingebüßt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bei den deutschen Standardwerten stehen am Donnerstag keine neuen DAX-Quartalszahlen auf der Agenda. Dafür veröffentlicht Sto um 10 Uhr seine Zwischenmitteilung zum dritten Quartal. Der Baustoffhersteller hatte Ende August für das erste Halbjahr einen Umsatzanstieg von 3,7 Prozent auf 805,5 Millionen Euro gemeldet. Am Nachmittag veranstaltet Rational einen Kapitalmarkttag. Bei Mutares folgt am späten Nachmittag ein Investor Day.

Damit bleibt der Blick bei den DAX-Schwergewichten vor allem auf die Entwicklung der Technologiewerte gerichtet. SAP war am Mittwoch mit einem Minus von 3,8 Prozent erneut einer der größten Verlierer. Dagegen konnten sich Siemens Energy, Infineon und Siemens Healthineers dem Abwärtstrend zumindest teilweise entziehen. Der Gesamtmarkt bleibt allerdings angeschlagen.

Nvidia liefert starke Zahlen – Aktie fällt trotzdem

In den USA hatte Nvidia am Mittwoch trotz starker Zahlen Verluste verzeichnet. Die Aktie verlor im regulären Handel rund 2,9 Prozent. Damit zeigt sich erneut das derzeitige Problem des KI-Sektors: Selbst sehr starke Geschäftszahlen reichen nicht mehr automatisch für steigende Kurse. Anleger hinterfragen zunehmend die hohen Investitionen in Rechenzentren, die Finanzierung des KI-Booms und die Bewertungen der beteiligten Unternehmen. Zusätzlich belastet die Unsicherheit über die Nachfolge des zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang.

Für einen positiven Gegenpol sorgte Palo Alto Networks. Der Cybersicherheitskonzern steigerte den Umsatz im ersten Geschäftsquartal um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar und hob seine Jahresprognose deutlich an. Zudem will Palo Alto das KI-Unternehmen Applied Compute für 4,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu.

Anthropic wird zum Test für die KI-Rallye

Heute richtet sich der Blick an der Wall Street nun auf Anthropic. Der erste große Börsengang eines sogenannten Frontier-KI-Unternehmens wird zu einem wichtigen Stimmungstest für den gesamten Sektor. Ein erfolgreicher Handelsstart könnte die zuletzt angeschlagene KI-Rallye stabilisieren.

Allerdings sind die Risiken erheblich. Anthropic erzielte zuletzt zwar eine annualisierte Umsatzrate von 81 Milliarden US-Dollar, verbuchte im dritten Quartal aber einen operativen Verlust von 567 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig hat das Unternehmen langfristige Verpflichtungen für Rechenkapazitäten von fast 900 Milliarden US-Dollar. Die Börse muss daher entscheiden, ob das enorme Wachstum die ebenfalls enormen Kosten rechtfertigt.

Daneben stehen heute Walmart und Alibaba mit Quartalszahlen im Mittelpunkt. Beide Unternehmen veröffentlichen ihre Ergebnisse vor dem US-Handelsstart, also gegen 13 Uhr deutscher Zeit. Walmart liefert wichtige Hinweise auf die Konsumlaune der US-Verbraucher. Alibaba ist für die Einschätzung der chinesischen Wirtschaft und des dortigen KI- und Cloud-Geschäfts relevant.

Asien bleibt trotz US-Futures schwach

Die asiatischen Börsen liefern ein deutlich weniger freundliches Bild. Der Nikkei in Tokio konnte sich zwar leicht behaupten, während der Kospi in Seoul, der Hang Seng in Hongkong und insbesondere der taiwanische Taiex nachgaben. Taiwan verlor zeitweise mehr als drei Prozent. Damit bleibt die Skepsis gegenüber dem KI- und Halbleitersektor in Asien deutlich größer als an den US-Terminmärkten.

Ein positives Signal kommt allerdings von Lenovo. Der chinesische PC- und Serverhersteller meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 30,2 Milliarden US-Dollar, 48 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 166 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Der KI-bezogene Umsatz legte sogar um 79 Prozent zu und überschritt erstmals die Marke von zehn Milliarden US-Dollar. Das unterstreicht die weiterhin starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Ölpreis bleibt unter 100 Dollar

Am Ölmarkt setzt sich die Entspannung zunächst fort. Brent notiert bei rund 92 US-Dollar je Barrel, WTI kostet etwa 83 US-Dollar. Der Markt rechnet zunehmend mit einem Überangebot, nachdem die Lieferungen durch die Straße von Hormus wieder näher an das Vorkriegsniveau herangekommen sind. Gleichzeitig sind die US-Rohölvorräte zuletzt deutlich stärker gestiegen als erwartet.

Die geopolitischen Risiken sind allerdings nicht verschwunden. Meldungen über Angriffe auf Tanker und die weiterhin angespannte Lage im Konflikt zwischen den USA und Iran verhindern einen stärkeren Rückgang der Preise.

Gold stabilisiert sich nach Ausverkauf

Gold versucht sich nach dem massiven Ausverkauf vom Mittwoch zu stabilisieren. Die Feinunze kostet am Morgen rund 3.720 bis 3.750 US-Dollar. Am Mittwoch war der Preis zeitweise auf rund 3.720 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten gefallen.

Belastend wirken weiterhin der starke US-Dollar und die gestiegenen Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve. Die jüngsten Fed-Protokolle zeigten, dass mehrere Mitglieder eine weitere Straffung für notwendig halten. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sogar eine aggressivere Reaktion auf die Inflation gefordert.

Dollar stark – Euro unter 1,10 Dollar

Am Devisenmarkt bleibt der US-Dollar entsprechend stark. Der Dollar-Index liegt nahe 104 Punkten und damit auf dem höchsten Niveau seit rund 19 Monaten. Der Euro bewegt sich bei etwa 1,097 US-Dollar und damit knapp unter der Marke von 1,10 Dollar.

Die Kombination aus höherer Inflation, hawkischen Fed-Signalen und der Aussicht auf weitere Zinsschritte stützt die US-Währung. Der Yen bleibt mit knapp 160 Yen je Dollar ebenfalls unter Druck. Damit wächst in Japan erneut die Sorge vor möglichen Interventionen am Devisenmarkt.

Bitcoin kämpft um 63.000 Dollar

Auch Bitcoin bleibt angeschlagen. Die Kryptowährung bewegt sich am Morgen bei rund 63.000 US-Dollar und damit deutlich unter den Niveaus von mehr als 70.000 Dollar, die noch vor wenigen Wochen erreicht wurden. Steigende Zinserwartungen und die allgemeine Risikoaversion belasten weiterhin.

Damit steht der DAX am Donnerstag vor einem vorsichtigen Erholungsversuch. Anthropic und die positiven US-Futures liefern Rückenwind, während die schwachen asiatischen Börsen und die weiterhin hawkische Fed dagegenhalten. Entscheidend wird am Nachmittag vor allem der erste Kurs der Anthropic-Aktie. Ein starkes Debüt könnte die angeschlagene KI-Rally stabilisieren – ein enttäuschender Start würde dagegen die Zweifel am gesamten KI-Investmentzyklus weiter verstärken.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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