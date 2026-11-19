Mit dem jüngsten Verlaufshoch bei 219,65 Euro hat die SAP-Aktie ihr Aufwärtspotenzial seit Juli exakt an jener Abwärtstrendlinie ausgeschöpft, die bereits seit Februar 2025 besteht. Aktuell befindet sich der Kurs in einer Verschnaufpause und bewegt sich abwärts in Richtung der Unterstützung bei rund 191,00 Euro .

Mögliche Auffangzonen: Anleger sollten weitere Rücksetzer fest einplanen. Unterhalb von 191,00 Euro rücken die Marken bei 185,40 Euro sowie der von unten steigende 200-Tage-Durchschnitt (EMA 200) bei 182,28 Euro in den Fokus. Erst in dieser Zone trauen Charttechniker der Aktie eine nachhaltige Gegenbewegung und einen neuen Anlauf auf die obere Trendlinie zu. Zeigt sich hier eine klare Bodenbildung, wären erste Einstiege denkbar.

Chancen bei einem Ausbruch: Gelingt der SAP-Aktie hingegen irgendwann der nachhaltige Sprung über den Abwärtstrend, würde das deutliches Aufwärtspotenzial bis auf 240,00 Euro und im weiteren Verlauf sogar bis 273,55 Euro freisetzen.

Trading-Strategie:

LONG

Buy-Limit-Order : 182,27 Euro

Kursziele : 198,00 und 215,00 Euro

Renditechance via DN5K2N : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN5K2N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 175,3258 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 175,3258 Euro akt. Kurs Basiswert: 193,92 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 215,00 US-Dollar Hebel: 10,20 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN704R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,12 - 2,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 214,635 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 214,635 Euro akt. Kurs Basiswert: 193,92 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,87 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.