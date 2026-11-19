Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 kletterte der Umsatz von Walt Disney um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden US-Dollar . Der Gewinn stieg auf 1,77 US-Dollar je Aktie, und die Dividende soll um ein Drittel auf zwei US-Dollar je Aktie angehoben werden. Für das laufende Geschäftsjahr plant das Management zudem, die Ausgaben für neue Programminhalte um neun Prozent auf 26 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, während gleichzeitig die Kosten um drei Milliarden Dollar gesenkt werden sollen.

Der aktuelle Rücksetzer: Nachdem die Disney-Aktie mit dem Sprung über 105,80 US-Dollar einen gut einjährigen Abwärtstrend beendet hatte, gewann der Kurs deutlich an Schwung – bis zur hartnäckigen Hürde der letzten Jahre bei rund 122,91 US-Dollar. Dort prallte das Papier zunächst nach unten ab. Eine anschließende Verschnaufpause könnte den Kurs nun in Richtung 115,42 US-Dollar und darunter bis auf 111,87 US-Dollarführen.

Chancen auf einen Ausbruch: Genau in diesen Bereichen lohnt es sich für Anleger, auf Anzeichen einer Bodenbildung zu achten, um einen günstigen Einstieg für den nächsten Aufwärtsversuch zu finden. Gelingt der Aktie anschließend der nachhaltige Sprung über die bisherigen Hochs, winkt Kurspotenzial bis auf 129,26 US-Dollar und darüber hinaus bis 139,97 US-Dollar.

Das Risiko: Rutscht die Aktie hingegen unter die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte (EMA 50 und EMA 200 auf Wochenbasis) bei rund 106,20 US-Dollar, droht ein Rückfall in den alten Abwärtstrend – mit weiterem Korrekturpotenzial bis auf 92,49 US-Dollar.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 123,00 US-Dollar

Kursziele : 129,26 und 139,97 US-Dollar

Renditechance via DN6VNH : 95 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walt Disney Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6VNH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,62 - 1,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 104,7204 US-Dollar Basiswert: Walt Disney Comp. KO-Schwelle: 104,7204 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 139,97 US-Dollar Hebel: 6,81 Kurschance: + 95 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9QLH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,75 - 1,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 141,7961 US-Dollar Basiswert: Walt Disney Comp. KO-Schwelle: 141,7961 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 122,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,35 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.