Der erste Kandidat aus der Partnerschaft war im März 2026 in eine Phase-1-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom gestartet. Dass nun ein weiterer Wirkstoff die IND-Freigabe erreicht hat, erweitert die gemeinsame Pipeline und liefert einen zusätzlichen Hinweis darauf, dass die Forschungsplattform wiederholt Entwicklungskandidaten hervorbringen kann. Evotecs Chief Scientific Officer Joanna Holbrook bezeichnete den Meilenstein als Beleg für die Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit der Plattform.

Evotec hat in seiner strategischen Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (BMS) einen weiteren Entwicklungsschritt erreicht: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einen zweiten Wirkstoffkandidaten aus der gemeinsamen Forschung zur Protein-Degradation für die klinische Entwicklung freigegeben. Der Kandidat soll 2027 in eine Phase-1-Studie eintreten. Die Freigabe erlaubt damit die Prüfung am Menschen, ist jedoch keine Zulassung als Arzneimittel und belegt noch keine Wirksamkeit.

Die 2018 gestartete und 2022 ausgebaute Kooperation verbindet Evotecs Multi-Omics-Screening, KI-gestützte Datenanalyse und Wirkstoffdesign mit BMS’ CELMoD-Substanzbibliothek. Ziel ist, sogenannte Molecular-Glue-Degrader gegen relevante biologische Zielstrukturen zu entwickeln, zunächst vor allem in der Onkologie, aber auch in weiteren Therapiegebieten. Die Unternehmen nutzen dabei Evotecs PanOmics- und PanHunter-Plattformen sowie Proteomik- und Transkriptomik-Technologien, um große Datenmengen auszuwerten und geeignete Kandidaten auszuwählen.

Molecular Glues sollen Proteine nicht lediglich hemmen, sondern deren gezielten Abbau auslösen: Sie fördern die Wechselwirkung zwischen einem Zielprotein und einer E3-Ubiquitin-Ligase. Das rekrutierte Protein wird markiert und anschließend abgebaut. Dieser Ansatz könnte auch Proteine adressierbar machen, die mit herkömmlichen Wirkstoffen schwer zu erreichen sind. Für Evotec ist der Fortschritt strategisch relevant, weil erfolgreiche Partnerschaftsprogramme perspektivisch weitere Entwicklungsschritte und mögliche Meilensteinzahlungen ermöglichen können. Angaben zu finanziellen Zahlungen im Zusammenhang mit der neuen Freigabe machte das Unternehmen nicht.

Zusätzlich meldete Evotec den Abschluss eines Aktienrückkaufprogramms. Zwischen dem 10. und 13. November erwarb ein beauftragtes Kreditinstitut über Xetra insgesamt 365.000 Aktien. Der gewichtete Durchschnittspreis lag bei 3,1217 Euro je Aktie; das Kaufvolumen belief sich auf 1,139 Millionen Euro. An jedem der vier Handelstage wurden 91.250 Aktien gekauft. Evotec erklärte das Programm für abgeschlossen. Die Mitteilung nennt zugleich den ursprünglich veröffentlichten Erwerbszeitraum vom 10. November bis zum 18. Dezember 2026. Die Rückkäufe selbst fanden laut Meldung ausschließlich an der Frankfurter Wertpapierbörse statt. Über den möglichen Einfluss des Programms auf den Aktienkurs oder die künftige Kapitalverwendung machte das Unternehmen keine Angaben.

Insgesamt stehen damit zwei unterschiedliche Signale im Vordergrund: Der Rückkauf ist finanziell begrenzt, während der klinische Fortschritt in der BMS-Allianz die langfristige Forschungs- und Partnerschaftsperspektive unterstreicht. Entscheidend bleibt, ob der neue Kandidat die klinische Entwicklung planmäßig erreicht.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,73 % und einem Kurs von 2,878EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.