Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 4.100,44USD. Heute, bei 3.733,09USD, wäre daraus ein Vermögen von 9.104,13USD geworden – ein Plus von -8,96 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Goldpreisrückgang, zuletzt um 55 US-Dollar in 50 Minuten, und den Bruch der Marke von 4.000 US-Dollar. Weitere Rückgänge unter 3.000 oder 2.000 werden diskutiert, andere halten die Sorgen für überzogen. Als Belastung gelten steigende Energiepreise infolge des Irankriegs, Inflationsdruck und eine mögliche restriktivere US-Geldpolitik. Zugleich wird auf anhaltende Goldkäufe der Notenbanken verwiesen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.