Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,58038USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 45,46USD ein Wert von 13.707,5USD geworden – ein Gewinn von +174,15 %.

Silber steigt moderat umauf 45,46. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silbers Abwärtstrend, Nachkäufe und die Bedeutung günstiger Einstiegskurse. Diskutiert werden enge Stopps sowie Kursziele von 80 bis über 100 US-Dollar bis Ende 2027, denen Skepsis gegenübersteht. Fundamental stehen Industrieverbrauch, verfügbare Bestände und die Frage einer Silberknappheit im Fokus. Ein Teilnehmer nennt für dieses Jahr ein erwartetes Angebotsdefizit von rund 40 Mio. Unzen. Auch Käufe von Minenaktien werden erörtert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.