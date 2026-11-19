Der Konzernumsatz lag im saisonal schwachen dritten Quartal mit 153,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. In den ersten neun Monaten stieg er um 2,4 Prozent. Das Fotofinishing setzte im Quartal 145,7 Millionen Euro um, ein Plus von 0,3 Prozent. Montega bezeichnet den Wachstumstrend als grundsätzlich intakt, weist aber darauf hin, dass ein Vorzieheffekt das Quartal verzerrt habe. Das berichtete Ergebnis sei durch Transaktionskosten im Zusammenhang mit Kodak Moments und zusätzliche Aufwendungen für die SAP-Umstellung leicht schwächer ausgefallen.

CEWE hat im dritten Quartal 2026 operativ im Rahmen der eigenen Planung gelegen. Die veröffentlichten Zahlen und eine anschließende Analysteneinschätzung zeigen jedoch ein gemischtes Bild: Während der Umsatz in den ersten neun Monaten zulegte, werfen höhere Kosten und Hinweise auf eine schwächere Nachfrage nach Einzelfotos Fragen zur Entwicklung auf. Die Montega AG hält dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest.

Die Analysten stufen die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein und nennen ein Kursziel von 147 Euro auf Sicht von zwölf Monaten. Ihre Einschätzung steht damit neben deutlicher Kritik eines Marktteilnehmers an der Geschäftsentwicklung und der Kommunikation des Unternehmens.

Der Kommentator verweist auf einen Kurseinbruch von rund zehn Prozent am Donnerstag und sieht die Ursache in Zahlen, die überwiegend hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Besonders schwer wiege die Prognoseänderung: Im Halbjahresbericht habe CEWE ein EBIT von 85 bis 91 Millionen Euro bestätigt. Diese Spanne sei nach seiner Lesart bereits einschließlich Transaktions-, Pre-Closing- und SAP-Kosten zu verstehen gewesen. Die später ausgegebene Prognose von 75,5 bis 81,5 Millionen Euro berücksichtige dieselben Belastungen. Damit habe sich die operative Erwartung verschlechtert.

Auch die Absatzindikatoren geben Anlass zur Beobachtung. Seit 2022 habe CEWE laut dem Kommentator in jedem Quartal mehr Fotos als im Vorjahr gemeldet; im dritten Quartal 2026 sei die Gesamtzahl nun um 1,5 Prozent gesunken. Gleichzeitig hätten die Fotobuchmengen um 2,1 Prozent zugelegt. Daraus leitet der Kommentator die Vermutung ab, dass vor allem das Geschäft mit Einzelfotos nachgelassen habe – ausgerechnet vor der für 2027 geplanten Expansion mit Kodak Moments in diesem Bereich.

Zusätzlich kritisiert er den ausgewiesenen Verkaufsertrag aus dem Kodak-Geschäft: CEWE habe im Juni einen Gewinn im mittleren zweistelligen Millionenbereich angekündigt, in der Q3-Mitteilung seien jedoch 27,2 Millionen Euro genannt worden. Diese Abweichung sei aus seiner Sicht enttäuschend. Die Angaben sind als Einschätzung des Kommentators einzuordnen; die vollständige Montega-Analyse liegt in der Meldung nicht vor.

Parallel setzt CEWE den Aktienrückkauf fort. Vom 9. bis 13. November erwarb das Unternehmen 3.000 eigene Aktien. Seit Beginn des Programms am 15. September summiert sich der Rückkauf auf 28.600 Stück. Die Ermächtigung erlaubt den Erwerb von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate BSX (19. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.