GUANGZHOU, China, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Nachrichtenartikel von South.

Anlässlich der Eröffnung des APEC CEO Summit am 17. November in Shenzhen kommen Wirtschaftsführer aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum zusammen, um über Handel, Investitionen und gemeinsamen Wohlstand zu diskutieren.

Doch angesichts wachsender Besorgnis über globale Handelsungleichgewichte und einen potenziellen „China-Schock 2.0" verdient eine Frage genauere Betrachtung: Wer profitiert eigentlich von der chinesischen Produktion?

Chinas Rekordhandelsüberschuss hat Befürchtungen geschürt, dass seine dominierende Stellung in der Industrie andere Volkswirtschaften unter Druck setzt. Aber bedeutet ein mit „Made in China" gekennzeichnetes Produkt, dass China den gesamten Gewinn einstreicht?

In einer neuen Folge von China Xplained besucht South eine Ofenfabrik in Zhongshan, Guangdong, die Haushaltsgeräte für amerikanische Marken herstellt. Der Besuch vor Ort beleuchtet, wie Hersteller, ausländische Marken, Zulieferer und Einzelhändler den durch chinesische Exporte geschaffenen Wert untereinander aufteilen.

Die Reportage blickt auch über Chinas Grenzen hinaus und bezieht Berichte über das Werk von Midea in Ägypten sowie die Aktivitäten von BYD in Thailand und Ungarn ein, um zu untersuchen, wie chinesische Investitionen Arbeitsplätze schaffen, lokale Lieferketten aufbauen sowie das industrielle Wachstum im Ausland fördern.

Während die APEC-Volkswirtschaften eine engere Zusammenarbeit anstreben, bietet diese Folge eine weitere Perspektive auf die Debatte um den China-Schock: Bei der globalen Fertigung geht es nicht nur darum, wer am meisten exportiert, sondern auch darum, wer die dadurch entstehenden Chancen teilt.

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