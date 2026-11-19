Hauptgrund für die Schwäche sind die gestiegenen Zinserwartungen in den USA. Überraschend kräftige Inflationsdaten und falkenhafte Äußerungen aus dem Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed schürten Spekulationen, dass die Zinsen dort länger hoch bleiben oder weiter steigen könnten. Das stützt den Dollar und macht Anlagen in der US-Währung attraktiver. Auch die Renditen amerikanischer Staatsanleihen waren zuvor gestiegen, gaben am Dienstag allerdings leicht nach.

Der Euro steht gegenüber dem US-Dollar weiter unter Druck. Zu Wochenbeginn fiel die Gemeinschaftswährung zeitweise auf 1,1011 Dollar und damit auf den tiefsten Stand des Jahres. Im New Yorker Handel sank sie zwischenzeitlich sogar auf 1,1005 Dollar – den niedrigsten Wert seit April 2025. Am Dienstag stabilisierte sich der Kurs vorerst knapp über beziehungsweise um die Marke von 1,10 Dollar. Eine klare Trendwende zeichnete sich jedoch nicht ab.

Für den Euro kommt ein eigener Belastungsfaktor hinzu: die Sorge um die französischen Staatsfinanzen. Nach Einschätzung der Commerzbank lasten diese Bedenken so schwer auf der Gemeinschaftswährung, dass sie selbst von zeitweise günstigeren Zinserwartungen in Europa kaum profitieren kann. An den Märkten gilt es als weitgehend sicher, dass sowohl die Fed als auch die Europäische Zentralbank im Dezember an den Zinsen drehen werden. Die unterschiedlichen Erwartungen an die Geldpolitik bleiben damit ein zentraler Treiber des Wechselkurses.

Auch die jüngsten Konjunkturdaten lieferten kein eindeutiges Signal. Die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen verbesserten sich im November stärker als erwartet und erreichten den höchsten Stand seit Februar. Die Deutsche Bank sieht Chancen auf eine weitere Erholung der Industrie: Solide Auftragseingänge, gut gefüllte Auftragsbücher und zunehmende staatliche Impulse könnten Produktion und Investitionen stützen. Am Devisenmarkt reichte das jedoch nicht aus, um dem Euro spürbar Auftrieb zu geben.

In den USA stützten stärker als erwartete Einzelhandelsumsätze den Dollar zunächst. Zugleich ging die Industrieproduktion unerwartet zurück. Anleger richteten ihren Blick neben den Daten auch auf anstehende Reden von US-Notenbankern und weitere Stimmungsindikatoren.

Zusätzliche Unsicherheit schafft die geopolitische Lage. Bei ausbleibenden positiven Signalen im Iran-Krieg bleiben Öl und Gas vergleichsweise teuer. Das belastet die Konjunkturaussichten und kann die Inflations- und Zinserwartungen beeinflussen.

Technisch bleibt das Bild angeschlagen: Der Euro pendelte zuletzt unter der Marke von 1,10 Dollar; die Erholung am Dienstag endete unter 1,1050. Ein Rückgang in Richtung 1,09 Dollar gilt als möglich, solange der Abwärtsdruck anhält. Laut Helaba hat der Euro seit Jahresende rund sechs Prozent gegenüber dem Dollar verloren.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 1,097USD auf Forex (19. November 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.