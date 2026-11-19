KAP setzt Restrukturierungskurs in Q3 2026 entschlossen fort
Licht und Schatten bei KAP: Während engineered products zulegt, belasten Umsatz- und Ergebnisrückgänge die Neunmonatsbilanz 2026. Die angepasste Jahresprognose steht.
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- Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 5,5 % auf 183,0 Mio. Euro (Vorjahr: 193,7 Mio. Euro).
- Das normalisierte EBITDA ging auf 14,1 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 17,5 Mio. Euro); die Marge sank von 9,0 % auf 7,7 %. Negative Wechselkurseffekte belasteten zusätzlich.
- Im Segment **engineered products** stieg das normalisierte EBITDA dank verändertem Produktmix und Restrukturierung um 28,9 % auf 5,8 Mio. Euro; der Umsatz blieb mit 76,7 Mio. Euro nahezu stabil.
- **Flexible films** verzeichnete einen Umsatzrückgang um 3,3 % auf 70,8 Mio. Euro und ein um 18,7 % gesunkenes normalisiertes EBITDA von 10,9 Mio. Euro.
- **Surface technologies** litt besonders unter schwacher Automotive-Nachfrage und geringer Auslastung: Der Umsatz sank um 16,0 % auf 36,1 Mio. Euro, das normalisierte EBITDA um 78,3 % auf 0,5 Mio. Euro.
- KAP setzte den Restrukturierungs- und Effizienzkurs fort und bestätigte die angepasste Jahresprognose: 220–240 Mio. Euro Umsatz und 14,5–17,5 Mio. Euro normalisiertes EBITDA.
Der Kurs von KAP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,64 % im Minus.
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